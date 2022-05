La lucha de un adulto mayor por rebajar multa tras ocupar parte de una vereda para acceder mejor a su casa

Ana Belén Rodríguez vive en Puente Alto junto a su pequeña hija y sus padres, quienes son adultos mayores. El 28 de abril su familia recibió una lamentable noticia por la cual se encuentran muy acongojados.

Su padre, René Rodríguez, de 71 años, ha tenido diabetes durante toda su vida y en el 2015 una de sus piernas fue amputada lo que lo dejó con movilidad reducida. Por esta situación y para tener una mayor comodidad al llegar a su casa, decidieron tomarse parte de la vereda, lo que equivale a 60 centímetros de ella.

Debido a ello, le cursaron una multa de 3 UTM, algo así como $170.286. Valor que para René es altísimo, puesto que recibe una pensión de $157 mil. De su ingreso total, $100.000 son para medicamentos, lo que quiere decir que debe pagar las cuentas y comprar alimentos con los $57 mil restantes.

La hija de René explica que la población donde viven era un “lugar de autoconstrucción”, por lo que sus habitantes construyeron sus propiedades como pudieron. Esta razón los llevó a modificar su entrada de vehículos, ya que “para él siempre fue complicado acceder” en el estrecho terreno que tenían, situación que se suma a un poste que complica el ingreso. “Para que de alguna manera fuera más cómoda la situación, debimos extender la reja hacia la calle unos 60 centímetros, este pequeño anexo fue para evitar que nos tomáramos toda la vereda“.

Ana Belén explica que hace un tiempo la reja era de madera y cuando consultaron informalmente a la municipalidad, les dijeron que se extendieran, aunque sin un permiso oficial. “Ellos nos decían, solo de palabra nunca con una autorización formal, ‘ustedes tómenlo, no hay ningún problema y si lo hay, la corren’. Entonces se tomaron esos 60 centímetros.”.

A pesar de ello, admiten que deberían haber pedido formalmente ese espacio, manifestando que “nunca pedimos el permiso, aún sabiendo que a lo mejor deberíamos haberlo hecho de manera más formal”. A pesar de lo anterior, explican que al observar que muchos vecinos de su población cerraron espacios sin cumplir la regla formal, sumado a lo que escucharon de los inspectores, les dio la confianza para concretar la necesidad de darle mayor comodidad a René.

Repentinamente, “una persona comenzó a denunciar a muchos vecinos, entonces inspección del municipio multó a mi papá”, relata su hija muy afectada.

No obstante ello, decidieron acudir al Juzgado de Policía Local para buscar una solución que ayudara a la familia. Ahí les explicaron que podían presentar un escrito en el que detallaran su situación. Es por esto que adjuntaron los certificados médicos de René, las boletas de los medicamentos y otros documentos, pero no fue suficiente. “Esperamos que por el criterio del juez de alguna manera se rebajara esa multa, pero no hubo nada, ninguna consideración al respecto”.

Ana antes era funcionaria municipal, pero desde que se postuló a concejal dice que le han cerrado todas las puertas. “No me dejaron volver al trabajo en el municipio, lo que me ha influido negativamente en lo económico. Yo soy su única hija y tengo una niña con autismo. Lo que recibo en términos monetarios es poco porque los gastos con ella son grandes. No sé de qué otra manera ayudarlo”, agrega con desesperación.

Respecto a regularizar ese espacio Ana comenta que “nos han dicho que es un difícil, porque tendríamos que construir prácticamente de nuevo y esta es la situación de varias casas. Al final regularizar significaría que todos los vecinos tendrían que demoler sus casas y eso es un gasto de proporciones, que las personas que viven alrededor no tendrían para costear”.

De no hacerlo, creen que será un problema que se dará continuamente y no saben cómo hacerle frente. “Esta multa la cursarán regularmente y si no puede pagarla mi padre, tendría que hacer reclusión, lo cual es terrible porque mi papá está enfermo, no tiene edad para eso y no sabemos qué hacer”, continúa Ana.

* Imagen cedida por el municipio

Además de esta lamentable situación en la que se encuentra la familia Rodríguez, en su ida al Juzgado de Policía Local se enteraron que René tiene una multa desde 2020 por haber evadido supuestamente un control militar. “Había una denuncia durante la pandemia de haber evadido un control policial a un militar, pero mi papá no conduce hace años. Lo estamos viendo con un amigo que es abogado, quien me contó que el caso ya pasó a la Fiscalía Militar. Sin embargo, mi papá no maneja del 2015 y esto fue el 2020, es imposible”.

Consultados por el caso, desde la Municipalidad de Puente Alto respondieron enfáticamente que cuando hay una denuncia presentada por un vecino, la ley los obliga a cursar una infracción, puesto que la ampliación se establece en un bien nacional de uso público. Sin embargo, los antecedentes de René serán revisados por la entidad edilicia para establecer si pueden proveer algún tipo de ayuda económica dada su situación de discapacidad.