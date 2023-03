Alemán que vive en Chile perdió a su perrito tras sufrir portonazo: “Solo quiero recuperar a mi mejor amigo”

La noche del pasado viernes fue una verdadera tragedia para Knut Klemens, ciudadano alemán que lleva cerca de diez años viviendo en Chile. Él no sabía que esa noche perdería a a quien fue su primer compañero en este país, un perrito que rescató cuando era solo un cachorro abandonado en Maitencillo.

Luego de haber pasado la tarde con un amigo, Knut decidió ir a dejarlo a su casa en su camioneta. Por eso emprendió el viaje desde Barrio Italia, hasta Ñuñoa, donde este reside. Cuando llegaron a la casa, fueron embestidos sorpresivamente por cuatro hombres armados que comenzaron a gritarles violentamente.

Consciente de que la situación podría salirse de control, Knut rápidamente tomó la decisión de entregar todo y no resistir al portonazo, puesto que no quería que ni él ni su amigo salieran perjudicados. Los hombres le quitaron todo: dos celulares iPhone, su anillo de casado, dinero, sus tarjetas bancarias de Chile y Alemania, se llevaron su camioneta, quisieron quitarle incluso su gorro y, lo que más lamenta, se llevaron a su mejor amigo, su perrito Chiller.

“Bájate, bájate gringo, bájate. Empezaron a hablarme muy feo, apuntándome con las pistolas. Me robaron todo. Pero para mí son cosas materiales, en el auto estaba mi perro y se lo llevaron igual. Para ser honesto, yo ese día perdí como $30 millones, pero el perro no se puede recuperar. Yo puedo conseguirme un auto prestado, un teléfono para hablar, pero mi perro… ¿Qué voy a hacer con mi perro? No se qué más hacer”, cuenta Knut muy afectado por la pérdida de su compañero.

Luego del atraco, el afectado se dirigió hasta una comisaría de Carabineros de la comuna para hacer la denuncia. Los uniformados le tomaron declaraciones y, por el valor del robo, le comentaron que lo iba a llamar un fiscal.

“Me llamó el fiscal como a las 4:00 de la mañana y luego de eso nada más. Yo no sé qué hacer, solo quiero recuperar a mi mejor amigo”, agrega.

Y es que la relación de Knut con su Chiller es muy profunda. Para él, su perrito lo es todo: “El perro era mi mejor amigo, te lo juro. Es mi acompañante de la vida. Duerme conmigo, me levanto en la mañana, le doy comida, lo saco cuatro veces al día, hemos viajado por distintas partes del mundo, él es parte de mi vida”, expresó con dolor.

En estos días sin su perrito a Knut le ha costado mucho dormir. Está pensando en todo momento en cómo recuperar a Chiller. Recalca que no le interesa su camioneta, ni sus otros objetos. “A qué nivel llegamos de que me roben el perro. No lo puedo comprar al Chiller, es mi hijo. Cómo se les ocurre llevarse a mi perro, yo les dije ‘baja al perro’ y se arrancarron igual. Muy mala gente, muy mala gente”, lamenta entre sollozos.

A través de sus redes sociales, Knut ha difundido imágenes de Chiller junto con un número de celular donde pueden contactarlo en caso de que encuentren a su perrito. “Estoy pegando papeles con fotos como en el año 80, porque no se qué más hacer, quiero recuperar a mi perro, lo extraño mucho. No sé si lo tienen sin agua, sin comida…”, dice.