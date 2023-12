Anularon juicio de joven que mató a padrastro en presunta defensa de su madre: ¿Qué viene ahora?

Un vuelco tuvo el caso de Camilo Aliste, quien fue sentenciado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el homicidio de la pareja de su madre: Ahora, el juicio fue dejado sin efecto.

El delito ocurrió el 6 de octubre de 2021, en la comuna de Maipú, pero no fue sino hasta el año entrante que la Justicia dictaminó la condena del joven, posterior a haber sido declarado como culpable del crimen contra Patricio Rodríguez, cuya muerte se configuró en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar hacia su madre.

Sin embargo, tras un recurso de nulidad presentado por la defensa del imputado, la Corte de Apelaciones de Santiago terminó por acoger la acción.

Con fecha del pasado 7 de diciembre de 2023, entonces la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el juicio contra Camilo es nulo, debiendo citarse a una nueva audiencia de juicio oral.

En qué se basó el recurso de nulidad

Marcelo Aceituno, defensor local jefe de Maipú y que representa a Camilo en el caso, explicó a CHV Noticias que hubo tres causales principales en las que se basó el recurso de nulidad.

La principal, señaló, “dice la relación con una valoración no acorde a lo que exige la legislación y una falta de fundamentación en la sentencia, infringiendo con esto algunos principios de la lógica que se le exige a los jueces para poder fundamentar su fallo”.

Sumado a lo anterior, apuntó a “dos causales subsidiarias que se basan en un error de derecho”. Pero enfatizó que en cualquiera de los tres argumentos planteados, “operaba la absolución” de su representado.

El nuevo juicio quedó fijado para el próximo 5 de febrero de 2024 con jueces que no estén inhabilitados, es decir, que no hayan tomado participación en el proceso anterior.

Argumentos de la Corte para acoger recurso de nulidad

Continuando con la anulación del juicio, Aceituno entregó antecedentes sobre la decisión de la Corte de Apelaciones, asegurando que la causa principal y la más gravosa se refiere directamente a un criterio de género.

En términos simples: Desde esa Sala se cuestionó el fallo del Tribunal Oral en lo Penal debido a que planteaba, como elemento central para rechazar la absolución de Camilo, que su madre ya no se encontraba al interior del departamento que compartía con Patricio al momento del enfrentamiento entre ambos.

“La Corte entendió que nosotros nunca indicamos que la madre estaba al interior; por lo tanto, cuestiona al tribunal debido a que la sentencia no explica porqué de la prueba rendida (en el juicio), únicamente podía llegar a inferirse que Camilo sabía que su madre había abandonado el inmueble o que se había puesto en resguardo”, declaró el abogado.

La aplicación de perspectiva de género

Pero no solo eso, sino que además la Corte “dice que en el fallo nunca se da por cierto que el acusado se encuentre con su madre o que la vea en forma previa al enfrentamiento con el agresor de ésta (Patricio), por tal motivo, no puede inferir que él ya tenía conocimiento que había hecho abandono el inmueble”.

“Acá la Corte aplica plenamente el criterio de género y entiende que lo que viven las mujeres agredidas es una situación de peligro permanente mientras se encuentre cerca el agresor y no solamente en presencia de él“, complementó.

Finalmente, otro de los motivos se refiere a que una vez conocida la prueba en la audiencia, la propia sentencia estableció que “el acusado sí escuchó gritos de su madre” en los que ella lo llamaba.

Siempre según el abogado, Camilo “sabía que correspondía a un nuevo ataque de su madre”, por lo que, “en el contexto de género que nosotros señalamos, era permanente”.

Antecedentes del caso de Camilo Aliste

CHV Noticias siguió de cerca el juicio contra Camilo, el cual ahora quedó sin efecto.

Los hechos se remontan al 2021, cuando el acusado utilizó un arma blanca para herir n al menos dos ocasiones a Patricio tras supuestamente escuchar gritos de su madre durante una discusión.

“Cuando escuché los gritos de mi mamá me asusté, me dio rabia no poder ayudarla. Corrí de manera desesperada, si yo no alcanzaba a llegar, no iba a poder cargar con que a mi mamá me la mataran“, fue la declaración que Aliste entregó en primera instancia al medio.

Pero la contraparte del caso, es decir, los querellantes, plantearon una versión totalmente diferente a lo que decía el imputado, marcada principalmente por dos factores que habrían englobado la relación de Patricio y la madre de Camilo: El alcohol y las drogas.

En medio de declaraciones cruzadas entre la familia de la víctima -con el testimonio de la madre de Patricio, quien habría estado en el departamento al momento del homicidio-, y la versión entregada por Camilo y su mamá, hay múltiples antecedentes enfrentados sobre la dinámica de los hechos.

Un caso que se abordará nuevamente a comienzos del 2024.

