Familia ruega apoyo de voluntarios para rescate de topógrafo desaparecido hace 8 días en río de Villarrica

Han pasado nueve días desde que Roberto Villalobos desapareció en la Región de la Araucanía. Se trata de un topógrafo de 27 años, que el pasado 1 de noviembre intentó cruzar el Río Toltén, en el sector de Prado Verde, camino que une a Freire con Villarrica, con el fin de ver unos caballos que se encontraban del otro lado.

El hombre, que había vuelto al país desde Europa hace quince días, es un nadador con bastante experiencia, sin embargo, cuando venía de regreso dejó de nadar y se perdió en medio del río, hundiéndose en la profundidad del agua.

Su hermana, Viviana Villalobos, se comunicó con CHV Noticias para conversar acerca de las negligencias que ella acusa han existido en la búsqueda, y pedir que quienes tengan experiencia en ríos caudalosos y difíciles de navegar se sumen y la ayuden a encontrar a Roberto.

Después de que los conocidos que lo acompañaban en el momento de su desaparición dieran la alerta a los servicios de emergencia y bomberos, le avisaron a Viviana. “Para nosotros fue extraño. Venimos de una familia donde todos sabemos nadar bien. A mi hermano no sabemos qué le pasó, y el río se lo llevó”, dijo.

La búsqueda

Ella se enteró cerca de las 21 horas y fue a poner la denuncia en Carabineros, donde no recibió el mejor trato, ni le dieron el número del procedimiento, según cuenta. “Me sentaron en un mesón público para dar mi declaración. Uno de ellos va y dice ‘¿Cómo se hace esto?’. ‘A ver párate y yo sigo’, dijo otro. Se demoraron desde las 21:30 hasta que salí a las 23:00. Me dijeron ‘Sabe señora Viviana, su declaración ya está hecha’“, comentó.

Al día siguiente, esperaban que ya se hubiera iniciado la búsqueda, pero esto no pasó hasta 19 horas después de haber hecho la denuncia. “Empiezo a averiguar y me dijeron que fuera a la Fiscalía para saber si Carabineros mandó la orden“, dijo Viviana.

“Me atendieron y me dieron el número de orden de la denuncia, que Carabineros jamás entregó. No sabía que me tenían que entregar ese número. Ahí, recién le mandaron el correo con la denuncia. La orden la emitió Fiscalía recién a las 13:00, y a las 14:00 del día siguiente salieron a buscar a mi hermano“, agregó.

Quienes están a cargo de la búsqueda es el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y el Grupo Especializado para Rescate Sub Acuático (Gersa). Sin embargo, para Viviana, estos no han realizado su labor de la mejor forma.

“La verdad es que han sido super ineficaz e ineficientes para trabajar. Yo sé que Gersa es una institución que es voluntaria, pero, por ejemplo, me dicen que van a ir para allá y llevan diez personas, de esas andan dos en el agua y los otros ocho andan mirando, parados en la orilla”, estableció. “El GOPE, lo mismo. Te citan en el punto cero a las 9:30 y llegan a las 11:30. A las 13:00, recién ahí, se meten al agua“, continúo.

Desde la institución policial son claros en establecer que la búsqueda se encuentra activa y que inició en el momento que correspondía. “Personal del GOPE, Carabineros de Chile, como asimismo con personal de la Armada, familiares, amigos y personal de Bomberos, se encuentra realizando la búsqueda”, señaló el suboficial Juan Lobos González, Jefe de equipo Rescate GOPE Araucanía.

“En este momento, llevamos aproximadamente ochos días de trabajo, de los cuales se han formado sistemas de posta, trayecto y recorrido de ambas riveras, tanto por el interior del río, como por sus orillas”, culminó.

Un llamado a los voluntarios

Producto de la visita del Presidente Gabriel Boric a la Región de la Araucanía, el GOPE dejaría la búsqueda hasta que esta termine. Por ese motivo, será Gersa el quipo encargado de seguir tratando de encontrar a Roberto.

Ante dicha situación, Viviana hace un llamado para quienes tengan experiencia y manejo en ríos caudalosos y difíciles de navegar, que se unan en la búsqueda. “Es terrible que un hijo o un hermano se te muera, y más terrible es que esté perdido y no puedan recuperar su cuerpo“, puntualizó.

Lo único que tenemos es la gente que de buen corazón nos ofrece su ayuda. Por suerte, todos los días hay grupos distintos. Los fines de semana llega gente en kayak. Están gestionando personas de Cartagena. Pero eso lo tenemos que financiar nosotros y nos sale caro, no tenemos los recursos“, finalizó.

Quienes deseen ayudar en la búsqueda, pueden comunicarse con Viviana Villalobos al número +569 3024 4735.