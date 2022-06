Artista urbano denuncia hackeo de su canal de YouTube y acusa abandono: “Perdí todo el material de mi carrera”

Aisack comenzó su carrera en la música urbana hace varios años, actuó en antiguos programas de Chilevision, como Yingo o El Diario de Eva, y ha compartido escenario con figuras como Daddy Yankee, Tito El Bambino, Nicky Jam, entre otros. Sin embargo, parte de ese recuerdo fue arrebatado por un grupo de hackers que accedió a su canal de YouTube y borró todo su contenido.

Christian Gatica Rojas -su verdadero nombre- fue víctima de un hackeo por parte de un grupo de personas que utilizaron la imagen de Elon Musk y su compañía Tesla para ofrecer criptomonedas.

“La semana pasada, suplantaron mi identidad por la de ‘Tesla live’. La supuesta empresa que maneja Elon Musk ha estado haciendo charlas a través de sus plataformas por el tema de las criptomonedas, cuelgan información por medio de las transmisiones en vivo con la idea de enganchar gente y estafarlos”, explica el artista.

El mismo 02 de junio, momento en que sucedió todo esto, fue contactado por un periodista de la BBC, quien estuvo preguntándole por su caso, puesto que ya varias cuentas de la plataforma han sido adulteradas utilizando la imagen del magnate.

Todo esto fue una sorpresa para él, ya que notó que su plataforma había sido adulterada por alguien que modificó su foto de perfil por la de Elon Musk, cambió el nombre del canal y comenzó a transmitir en vivo. En ese momento también fue alertado por sus suscriptores, los que comenzaron a preguntarle qué sucedía y, muchos de ellos, dejaron de seguir la cuenta tras notar esta extraña situación.

“Nadie me ha dicho que haya caído en este tema, pero sí me dieron aviso. Fue muy llamativo y me preguntaron ‘¿oye qué pasa?’ ‘desde tu canal me llegó esto’, me mandaron pantallazos, avisos y, afortunadamente, nadie cayó en la estafa, pero sí me secuestraron el canal y de hecho ya se eliminó, YouTube lo cerró”, precisa Christian.

Frente a esta forma de proceder, medios extranjeros han dado a conocer lo que sucede, precisando que la plataforma no está dando la ayuda necesaria a los usuarios, que se ven expuestos al robo de sus datos y contenido.

“Me siento súper vulnerado, lamentablemente no hay seguridad porque cualquiera puede entrar y lo más grave que me sucedió es que al secuestrar mi cuenta, ellos ingresaron a mi correo asociado, también a mis tarjetas de crédito, pero gracias al aviso de la gente pude bloquear todo rápidamente y pude salvar mi correo, porque la mayoría de los que viven esto no logran salvar sus cuentas ni su correo. A mí no me sacaron dinero porque la cuenta de Google Ads la utilizo en forma de prepago, invierto cierto saldo y no me descuentan automáticamente. Los hackers también buscaban acceder a mi crédito, no solo al canal”, profundiza sobre lo vivido.

Respecto a ello, también se ha manifestado Musk a través de Twitter junto a un meme por la falta de compromiso de YouTube frente a esta serie de denuncias.

Por su parte, Aisack explica que desde que esto sucedió se ha intentado contactar diariamente con el soporte de la red social. “Me he estado tratando de comunicar con la gente de la plataforma, quienes en primera instancia me devolvieron mi canal que duró un día, después lo volvieron a eliminar en forma definitiva y no han querido devolvérmelo a la fecha. Entonces son más de diez años de material musical que perdí, entre videos musicales, el hecho de haber publicado mis sencillos ahí, entrevistas en radio, en televisión y, básicamente, no me han dado ninguna solución”, declara.

“Me dijeron que el tema es demasiado delicado. Solo pude rellenar un formulario y me dijeron que en dos semanas más como plazo, me tendrán una respuesta”, añade respecto a las diligencias hechas por YouTube.

Junto con ello y frente a la poca asistencia, deberá crear un canal secundario que, a la larga, se transformará en el primario y comenzar desde cero, lo que le ha afectado emocionalmente. “Estoy muy mal porque se perdieron todas las visualizaciones que tenía en mis videos y las campañas de Google Ads también, ya que tuve que invertir en ellas para alcanzar dichas visualizaciones. Estoy de brazos cruzados, prácticamente”, comenta con melancolía.

Su canal contaba con más de cinco mil suscriptores, pero todo esto no solo se trata de la cantidad de seguidores, pues la plataforma es una de sus herramientas de trabajo. Tenía programado el lanzamiento de una nueva canción para el 16 de junio, pero por lo sucedido ya no podrá llevarlo a cabo. “Se programa con un mes de anticipación para poder hacer una campaña de marketing digital, pero ya no lo podré hacer porque no tengo canal de YouTube”, explica el músico urbano.

Finalmente, indica que es importante para él hacer pública la situación, ya que de acuerdo al reportero de la BBC “esto se trata de hackeos masivos, por lo que podría escalar. Al parecer soy el primer caso en Chile, pero no creo que sea el único. Si esto no lo para YouTube, puede que haya más afectados”, critica y agrega que son ellos los encargados de “la ciberseguridad de su plataforma”.