Asaltante rompió en llanto: Hombre grabó momento exacto en que frustró robo para recuperar celular de una joven

Un joven que andaba en bicicleta hizo justicia con sus propias manos al frustrar un asalto del que fue víctima una mujer en Ñuñoa, quien logró recuperar su celular gracias a su actuar.

Todo quedó registrado en la cámara que Ignacio Fernández (33) utiliza habitualmente en su casco para bicicleta, la misma con la que justo estaba grabando ese domingo 29 de enero mientras transitaba por calle Campo de Deportes, llegando a Irarrázaval, cuando se dio cuenta del delito. Video que fue enviado a nuestro Cazanoticias.

“Iba con mi pareja hablando de la vida cuando se dio cuenta que una niña iba corriendo, persiguiendo a un tipo con polera blanca”, contó Fernández a CHV Noticias.

Fueron en su ayuda y continuaron con ella, quien iba corriendo detrás del sujeto, por lo que Ignacio comenzó a gritar que lo atraparan “porque había robado”. “Lo agarro, me tiro encima de él y lo detengo”, recordó sobre el hecho que ocurrió en Campo de Deportes con Dublé Almeyda.

La joven asaltada recuperó su teléfono tras un breve forcejeo con el asaltante, según se puede ver en las imágenes compartidas.

“Al principio dijo que no había hecho nada. Después, cuando le empezamos a pegar un poco se puso a llorar, la niña le quitó el teléfono de la mano y él dijo que tenía una hija, que lo hacía por necesidad, la típica (…) de ahí, lo dejamos ir”, agregó.

Luego de dejarlo ir, le perdieron el rastro hasta que Ignacio y su pareja lo volvieron a ver y lo siguieron un rato para saber si actuaba de nuevo.

“El error de nosotros fue no haberlo detenido más tiempo y no haber llamado a Carabineros”, comentó. “A mí la verdad es que me dio pena”, confesó. Según recordó, el asaltante sería de nacionalidad venezolana y tendría unos 20 años aproximadamente.

Con respecto a la víctima, ambos se ofrecieron a esperarla para que regresara a su casa y con el pasar de las horas la joven, llamada Catalina, se contactó con Ignacio a través de Instagram para agradecerle a nombre de ella y su familia.

“No lo he vuelto a ver más por el lugar (al asaltante), pero si lo hago yo creo que haría lo mismo y tal esta vez lo detendría hasta que llegue la policía porque su cara… no creo que se me olvide fácilmente”, cerró.

Desde Carabineros no entregaron información debido a que no se realizó ninguna denuncia. No obstante, el llamado es a que, en caso de presenciar un ilícito, denunciarlo de inmediato a las autoridades.