La batalla de Simón: Costosa operación en Estados Unidos es la esperanza de niño con cardiopatía congénita

Simón Muñoz Ríos, oriundo de Yumbel, en la Región del Biobío, es el menor de tres hermanos. Le gusta bailar y su familia lo describe como un niño alegre, cariñoso y un verdadero guerrero.

A sus cortos cinco años ha tenido que someterse a una serie de operaciones debido al diagnóstico de cardiopatía congénita compleja.

Según explicó a CHV Noticias el Dr. Rodrigo Águila, cardiólogo de Clínica Indisa, esta patología tiene una incidencia en nuestra población “de 6 a 8 por 1.000 de los niños nacidos vivos y tienen causas genéticas, ambientales o mixtas”.

“Hace 40 años, sólo el 20% de los niños nacidos con cardiopatía congénitas y moderadas sobrevivían, más allá de la adulta. Pero ahora más del 90% llega a la edad adulta con una calidad de vida bastante buena y en Chile son la segunda causa de muerte específica en menores de un año, según los últimos datos del Minsal”, indicó el especialista.

Además, señaló que el diagnóstico temprano “permite estar atento a qué corrección y cuándo es necesario hacerla. Si corazón tiene anomalías muy severas, tienen que hacerse durante el periodo precoz del nacimiento e inclusive intrauterino, y en otras el diagnóstico se hace un poco más tardío o puede corregirse en los primeros años de vida”.

“El 2020 me lo desahuciaron”

Desde antes de nacer, la familia de Simón sabía que su hijo vendría con problemas de salud. “Cuando nació, los médicos dijeron que tenía un 20% de probabilidades de vida y que no nos hiciéramos la idea que nuestro hijo viviría por mucho tiempo. Mis últimos meses de embarazo fueron terribles, en vez de estar feliz estaba con psicólogo, llanto y sufrimiento“, cuenta Miriam Ríos, madre del niño.

El pequeño debía realizarse tres cirugías, sin embargo, sólo alcanzó a someterse a dos procedimientos. “El 2020 me lo desahuciaron (…) Le hicieron sus exámenes, una junta médica lo evaluó y decidieron que Simón ya no era candidato para su tercera cirugía. Nos informaron que lo aprovecháramos lo que más pudiéramos, porque Simón con suerte iba a durar hasta los 7 años, que dependía de los cuidados que ellos le dieran y que no había nada más que hacer”, relata la mujer.

“Dijeron que nosotros como papás no sacábamos nada con buscar otra alternativa, porque los médicos eran los mismos que en cualquier otro lugar en Santiago. Así que nosotros nos vinimos a Yumbel totalmente mal y a lo único que nos dedicamos desde ese tiempo fue a darle felicidad a nuestro hijo”, agregó.

Asimismo, reconoce que “nosotros lo vemos como un niño normal, pero no sabemos cómo tiene su corazón por dentro“.

— ¿Cómo ha sido para ustedes enfrentar la condición de su hijo?

“Ha sido terrible, una pena gigante que tenemos como familia. Tratamos de vivir el día a día, de mantenernos firmes, pero no falta el momento en que estamos sentamos en la mesa almorzando, miramos a Simón y explotamos en llanto tanto mi marido como yo. Ahí viene la explicación a mis otros hijos, que preguntan por qué lloramos. Ellos han tenido que crecer así por toda la situación de su hermano”.

Un mensaje esperanzador

Ante este panorama, Miriam y su esposo Ricardo comenzaron a buscar todas las alternativas posibles para encontrar una cura para su hijo. Fue así que la madre llegó a un grupo de WhatsApp integrado por padres de niños y niñas con cardiopatía.

“Me atreví a preguntarles si habían pasado por lo mismo”, dice Ríos, a lo cual obtiene la respuesta de una mujer que le sugiere contactar al Dr. Pedro Del Nido, cirujano chileno radicado en Estados Unidos y que la BBC lo calificó como el cardiólogo que “hace milagros” en los corazones de menores de edad de todo el mundo, debido a los exitosos resultados de sus intervenciones en el Hospital de Niños de Boston.

Si bien al comienzo no tomó en cuenta el comentario de la integrante del grupo, durante esa misma semana otra mamá contó el mismo problema y, nuevamente, la mujer recomendó tomar contacto con el afamado doctor.

“Ahí como que me cayó el tejazo y le hablé. Ella me contó que a su hija la había llevado a Boston y el doctor la salvó”, señala Ríos, quien redactó un mensaje dirigido al correo electrónico del médico. “Pasaron como 20 minutos y él me respondió. Le mandé toda la epicrisis de mi hijo y, de acuerdo a eso, me dijo que me podía ayudar“, afirma.

Sin embargo, le pidieron una actualización de los exámenes de Simón y obtuvo la esperanzadora respuesta en enero de este año: “Basado en las imágenes que hemos revisado, creemos que Simón es posiblemente candidato”, decía el correo del especialista, donde además indicaba los procedimientos a los que el niño debía someterse.

Costosa operación

A pesar de la buena noticia por calificar a la operación en Estados Unidos, los padres de Simón debió enfrentar una nueva pared en su camino: el elevado costo de la cirugía.

De acuerdo a documentos entregados por la familia, la intervención tenía un valor de 272.083 dólares, equivalente a más de 255 millones de pesos chilenos. “Ellos me mandaron una suma exacta, pero para nosotros el dólar va subiendo. Entonces, si sube el dólar se sube el valor de la operación”, cuenta Miriam.

Debido a lo anterior, iniciaron una campaña en redes sociales que ha incluido diversas iniciativas para recaudar fondos: desde completadas y rifas hasta convocatorias lideradas por distintas figuras del espectáculo y el deporte chileno. Pese a lo anterior, no lograron juntar la meta de $220 millones antes de la fecha fijada, ante lo cual el hospital estadounidense les ofreció una facilidad.

“Los exámenes que le iban a hacer en Boston se los harán en la Universidad Católica, porque el Dr. Pedro Del Nido tiene un doctor que es amigo, es como su brazo derecho en Chile (…) Después los resultaron llegaran directamente a Estados Unidos, entonces ahí nos mandarán el nuevo presupuesto solo con la cantidad de la operación y la nueva fecha“, señala la mujer.

Si bien esto ayudaría en parte de disminuir el costo final de la operación, Simón y su familia continuarán en campaña para sustentar los gastos de la intervención, el viaje y la estadía.

Revisa acá los datos para aportar a la campaña: