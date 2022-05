Pide traslado: El calvario de folclorista de Limache que quedó con graves secuelas tras cirugía por quistes

Karen Ayala tiene 43 años, es madre de tres hijos y es folclorista. Desde octubre de 2021 vive un verdadero “calvario” luego de someterse a una cirugía por quistes ováricos en el Hospital de Quilpué, Región de Valparaíso, ya que quedó con graves secuelas en su cuerpo.

En conversación con CHV Noticias, Ayala, quien hoy está internada en el Hospital Santo Tomás de Limache, relata que “al otro día de la operación no podía orinar. Pregunté qué pasaba, me hicieron cateterismo y al final determinaron que era por la anestesia, que esto se iba a pasar paulatinamente, pero nunca ocurrió”.

Hace tres meses, la artista fue diagnosticada con vejiga neurogénica, que según describe la web de la Clínica Dávila, es una “alteración del funcionamiento vesical relacionado con enfermedades neurológicas”, la cual puede ser provocada por “un amplio espectro de patologías y no se debe a una sola causa”.

“Actualmente estoy en el hospital de Limache, siendo tratada nuevamente después de muchas veces hospitalizada por infecciones urinarias. Esto ha sido un ir y venir de muchas negligencias“, indica la paciente, quien describe su situación como “todo un calvario”. Además, asegura que en su ciudad no existen especialistas y que “sólo hay médicos generales, los cuales en su gran mayoría son nuevos o recién egresados”.

Karen, quien también es laboratorista dental de profesión, pide ser trasladada de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Valparaíso, ya que en este lugar se puede realizar una operación que consiste en poner un marcapasos de vejiga que solucionaría “casi al 85% de la función” de este órgano que almacena la orina.

“Se han hecho tres interconsultas y ya llevo más de cuatro meses acá. Ya no es por día en que empeoro, sino que es por hora. Y no sé qué pasa, está estancado, no sale. He averiguado sobre la Ley de Urgencias para poder apegarme a ella, porque realmente estoy muy complicada”, comenta.

— ¿Cómo lo ha hecho con los gastos médicos?

“Al momento de haberme operado, quedé sin poder trabajar al estar constantemente hospitalizada por todo lo que conlleva la infección. No puedo trabajar, ni generar ingresos para mi familia, soy jefa de hogar, tengo tres hijos. De lo que no me puedo quejar, es que he tenido la ayuda de mis vecinos, del grupo folclórico donde me desempeño y del colegio donde también trabajo. La comunidad de Limache me ha ayudado mucho. Han hecho rifas, completadas y en estos momentos se está publicitando un bingo”.

El bingo mencionado por la folclorista se realizará este sábado 7 de mayo, desde las 15:00 horas, en el Liceo de Limache, ubicado en Riquelme 133, y contará con la conducción del animador de televisión, Eduardo Fuentes.

El dinero reunido en este tipo de actividades será destinado para costear los medicamentos que sirven para “solventar y palear un poco los dolores”. Al mismo tiempo se busca reunir fondos para la cirugía a la que necesitará someterse eventualmente. A lo anterior se suma el pago de un examen de urodinamia, que es la “simulación de un ciclo miccional, esto es llenar la vejiga y vaciarla para medir y evaluar cómo se comportan los músculos que la conforman”.

“Sólo hay dos lugares para realizarlo en la Región de Valparaíso y se debe hacer de forma particular“, cuenta la paciente.

Datos para donaciones

Nombre: Karen Ayala Castro

RUT: 14.911.905-1

Cuenta: BancoEstado / CuentaRut