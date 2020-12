VIDEO RELACIONADO – Rifas de casas: La novedosa forma de vender terrenos (03:57)

Paulo Ortega tiene 30 años y es una persona como cualquier otra, llena de sueños y con metas claras. Sin embargo, su atrofia muscular espinal de nacimiento le ha complicado más las cosas y le ha traído fuertes dolores que debe sobrellevar a diario. Aún así, sigue adelante con su idea de titularse de Psicología en la Universidad Alberto Hurtado, donde ya cursa el tercer semestre.

Ortega vive en Quilicura junto a su mamá, su abuelo y su tía, en una casa arrendada. Es por ello que confiesa a CHV Noticias que instalar una mediagua en ese mismo terreno le daría mayor espacio para transitar en su silla de ruedas, y también gozaría de independencia.

“Estoy con muchos problemas físicos y creo que la falta de espacio afecta mucho eso. Sería beneficioso tanto para mí como mi familia quienes me ayudan en los traslados”, cuenta.

“La silla de ruedas no entra al dormitorio, queda afuera. Entonces la idea era instalar esta mediagua y poder tomarlo directamente desde la silla a la cama para evitarle molestias y dolores“, comenta Guisela Valenzuela, madre de Paulo.

La Municipalidad de Quilicura suele ayudar con mediaguas a gente que lo necesita, pero este caso es más complicado porque ellos son arrendatarios y necesitan realizar el trámite con la escritura y autorización del dueño, situación que no se ha concretado porque la persona a cargo del terreno está inubicable.

“Hay una mediagua que vale $1 millón 390 mil y es de 3×6. Desde la municipalidad me dicen que les gustaría entregarla, pero necesitan tener los papeles en regla porque puede venir el dueño y el problema va a ser para ellos”, asegura Guisela.

La madre dice que al ser paneles, en caso de que tengan que abandonar el terreno, todo se desarma y se puede reubicar fácilmente en otro lugar.

La solidaridad en el fútbol

Paulo Ortega es hincha de Colo Colo y atesora una camiseta y una fotografía en la que aparece junto a Esteban Paredes. Una pasión que heredó de su abuelo y su madre, quienes son fanáticos de Unión Española y que, debido a su cercanía con el equipo ibérico, lograron la donación de dos camisetas por parte del arquero Diego Sánchez para ser rifada y conseguir el dinero.

“Otro hincha me donó una mochila, me donaron un vino, otra niña hizo galletas personalizadas. Hice un talonario y hasta ahora he logrado vender 50 números”, relata Valenzuela.

La idea es hacer el sorteo apenas logren vender los números y será el mismo Paulo quien estará a cargo de la trasmisión online del evento.

Esta rifa sería un bálsamo para Guisela, quien como se dedica 100% al cuidado de su hijo y de su padre, no puede trabajar. La familia se mantiene con la pensión de invalidez del estudiante de Psicología y con el sueldo de su hermana. Financiar otras cosas resulta prácticamente imposible.

Enterados de la difícil situación económica de la familia, y motivados por el amor al fútbol, la barra de Unión Española, La Furia Roja, han entregado varias cajas de mercadería para tratar de alivianar los costos. Dicen que seguirán cooperando.

“Queremos que llegue a la meta del dinero que necesita porque hemos estado en su casa y las condiciones son muy duras. Nosotros como barra siempre hemos estado dispuestos a ayudarla y compartimos las publicaciones y la ayudamos con sus rifas”, asevera Jorge Campos, jefe de La Furia Roja.

Campos dice que esperan que la familia logre comprar la mediagua para que Paulo tenga un desplazamiento más fácil y mejore su calidad de vida.

“Tomar a su hijo y con el espacio tan reducido que hay en la casa realmente es muy difícil. Nosotros como barra siempre hemos estado dispuestos a ayudar”, agrega.

Los sueños de Paulo

La pandemia no ha sido fácil para Ortega, quien debido a los fuertes dolores por estar tanto tiempo en la silla tuvo que congelar momentáneamente sus estudios de Psicología, pero asegura que piensa volver lo antes posible y cumplir su meta de ser un profesional. Su madre dice sentirse orgullosa por su esfuerzo y agradece que pueda estudiar con la gratuidad.

“En la Universidad Alberto Hurtado se han portado de maravilla. Ellos le dijeron que mejor congelara para que pudiera recuperarse bien. Él ahora no se puede concentrar”, cuenta su madre.

A pesar de todas las dificultades, Guisela destaca las ganas del joven por salir adelante. “Yo siempre digo que es un ser de luz porque es positivo, es optimista. Él habla como si no tuviera silla”, narra.

Y aunque Paulo nos deja claro que prefiere no pensar en el futuro porque lo distrae de lo que está haciendo ahora, dice que de tomas maneras quiere terminar su carrera. “Mi idea es seguir estudiando, no quedarme solamente con lo que estoy haciendo ahora. Me gustaría trabajar en el área clínica que es lo que gusta”, sostiene.

Y mientras Paulo se enfoca en retomar sus estudios, familiares y amigos continúan con la campaña solidaria para lograr reunir el dinero necesario para ofrecerle una mejor calidad de vida. Quienes puedan ayudar se puede contactar a la madre de Paulo a través de Facebook o del correo electrónico guiselavj70@gmail.com. Cualquier aporte podría cambar la vida de este esforzado estudiante de Psicología.