“¿Me puedes ayudar a conseguir un lugar para vivir?”: La conmovedora carta de niña que pide una casa para Navidad

“Querido Santa, mi nombre es Kelly y tengo 12 años. Esta navidad solo te quería pedir una ayudita, ver si me puedes ayudar a conseguir un lugar para vivir, ya que vivimos en la playa (Antofagasta) con una señora que trata mal a mi mamá y nos echa todo el tiempo a la calle”.

Así parte una carta que redactó una niña de 12 años, quien pidió al Viejito Pascuero un lugar donde vivir. Sus deseos fueron enviados a Correos de Chile, en el marco de su campaña para apadrinar los sueños de niños y niñas de todo Chile en Navidad. Las palabras de la pequeña conmovieron a Andrea Páez, quien envió su preocupación al Cazanoticias de CHV Noticias.

“Nosotros no podemos jugar ni salir al patio, ya que se enoja. Es más, nos queda poco tiempo ya que nos desalojarán, y estoy algo preocupada, se nos cae el pelo, a mi y mi hermana por el estrés que nos lleva esta situación”, agregó Kelly en su escrito.

La niña que vive en el norte del país continúa el emotivo texto diciendo que “somos cinco en la casa y es una pieza chica. Vive conmigo mi abuela, mi mamá, mi hermana de ocho años y mi hermano de trece, que usa silla de ruedas, es discapacitado, tiene síndrome de Down”.

“Aparte, mi mamá está sin trabajo por cuidarnos a nosotros. Solo vivimos con la pensión de mi abuela que no es mucho“, dijo. En la misma línea comenta que “ya estamos muy mal, solo deseo tener un lugar para vivir y bañarme decentemente. Hacer una vida normal”.

Sabiendo que puede ser que su deseo no se cumpla, redactó: “Santa, si no puedes, no importa, todavía tendré la esperanza que tendremos un lugar digno para vivir, o sino, algún panel solar para poder tener luz e irnos a vivir al cerro, solo queremos irnos de acá. Mi mamá llora siempre”.

“Bueno, Santa, y si no puedes, ver si me puedes regalar una bicicleta a mi para salir a dar una vuelta y entretenerme”, terminó la antofagastina.

La carta de Kelly aquí:

Su situación familiar

Desde CHV Noticias nos comunicamos con la mamá de Kelly, quien nos relató la situación que viven día a día. “Mi hija está asustada porque la señora nos volvió a echar. Todo los días es lo mismo. Me acaba de insultar, y que me fuera a la calle con los niños. No tengo donde irme“, comentó.

Ellos viven hace cinco años en la casa de la abuela paterna de la pequeña, donde, lamentablemente, no han podido conseguir una buena relación con la dueña de la vivienda, quien “es bastante problemática”, según contó la madre.

Llegaron ahí al no poder continuar pagando el arriendo donde residían, lo que ha generado distintos problemas en el correcto desarrollo de los menores: “Las niñas estuvieron faltando al colegio por lo mismo, no tenía plata para locomoción”.

“Vivo en la playa, pero entra una en la mañana y una en la tarde, por eso he quedado demasiado corta”, relata la mujer. “Esta situación me ha llevado a estar con estrés porque la señora me insulta, me echa y los niños escuchan”, agregó.

Esa no es la única dificultad que enfrentan debido a los roces que existen entre los adultos; las niñas “no pueden salir a jugar por ahí un ratito porque a ella le molesta. Es prácticamente del colegio a la pieza. Es un lugar super chico, llegamos a colapsar”.

Es por esto que, en ocasiones, Kelly junto a su mamá y sus hermanos se quedan en las cercanías de su escuela para pasar el rato, caminar y despejarse un poco de los gritos. “Para uno igual es chocante, los niños igual escuchan. A las niñas se les empezó a hacer tira la cabeza de tanto que se rascaban“, señaló la mujer.

Además, según compartió su madre, Kelly es “una niña introvertida”, pero a quien le gusta mucho hablar y jugar, escapa de estos momentos leyendo. “Le encanta leer”, confesó la mamá.

En cuanto a la carta, la madre de la pequeña de 12 años confesó que no sabía que se había redactad,o pero que recuerda que “ella me dijo que había escrito que no teníamos casa, es que llegó un límite… ese día me vio llorando, para ella fue muy desesperante, quiere puro irse de acá”.

“Lo único que quieren es vivir tranquilas, tener donde bañarse tranquilamente, sin que las estén hostigando”, comentó.

Finalmente, apuntó que “mi hija me dice ‘mamá, me gustaría tener una pieza, que mi hermano pudiera jugar con amigos, porque acá es super solo’. Ella es super amorosa en ese sentido“, finalizó.

En ayuda de Kelly

Emocionada por el relato, Andrea Páez, quien buscaba apadrinar la carta con los deseos navideños de algún niño o niña, se comunicó con CHV Noticias, a través de nuestro Cazanoticias, con la esperanza de que alguien pueda cumplir con la petición de la menor de edad, ya que Kelly “debería disfrutar una infancia como corresponde”.

“Las necesidades que ella tiene no son solo de una día de Navidad, son diarias, de los 365 días. Lamentablemente necesita ayuda de una cadena de personas”, agregó.

También comentó sus pretensiones para que este caso sea viralizado. “Mi principal motivación es que el caso sea conocido, que la gente se entere de las solicitudes de esta niñita” y que “llevarle algo, cositas, hacerla sentir bien. Pero siento que ella no solamente necesita de mi, sino, que de muchas personas que la puedan ayudar”.

En la misma línea, la cazanoticias señaló que si “me impacta más que los otros casos que leí, leímos muchas cartas, es porque las necesidades que ella tiene son muy dramáticas. Pienso que una niñita con esa edad no debería tener tal preocupación, tal tristeza”.

Conoce como apadrinar las cartas de las niñas y niños

Para poder cumplir con los deseos navideños de niños, niñas y sus familias que envían sus cartas al Viejo Pascuero, a través de Correos de Chile, hay que ingresar en el siguiente enlace.

Allí es necesario hacer clic en “ver cartas” .

. Luego filtrar por región, género, edad y comuna, para encontrar la carta que se desea apadrinar.

para encontrar la carta que se desea apadrinar. Una vez seleccionados los criterios, hay que cliquear “apadrinar carta”

Finalmente, completar los datos solicitados: Nombre completo, RUT, comuna, número de teléfono y correo.

Hasta el momento de la redacción de esta nota han llegado 5.780 cartas, de las cuales han sido apadrinadas 4931. Es decir, aún quedan 849 disponibles.