Caso Camilo: Las penas que arriesga el joven que mató al presunto agresor de su madre tras 10 años de VIF

Camilo Aliste, a partir del lunes 28 de noviembre, comenzó a enfrentar el juicio oral por la muerte de Patricio Rodríguez. Un proceso legal que no solo está marcado por la presunta comisión de un delito, sino que por el contexto de violencia que envuelve esta historia ocurrida hace aproximadamente un año en Maipú.

En 2021, este joven de 20 años relató a CHV Noticias aquellos antecedentes que lo llevaron a este desenlace que, actualmente, lo mantiene en vilo ante la posibilidad de tener que cumplir una pena de cárcel.

Según reveló en esa oportunidad, este presunto homicidio en contra de Patricio se configuró el 6 de octubre del mismo año, “cuando escuché los gritos de mi mamá”.

De acuerdo al relato que entregó la madre al abogado de su hijo, previo a la presunta golpiza fue forzada a ingresar al domicilio de su agresor.

Hasta allí llegó el joven ahora imputado, desencadenándose los hechos ya señalados, encontrándose inmediatamente con su padrastro en dicha morada que estaba a unos 30 metros de la vivienda de su abuela, donde él se encontraba inicialmente y de la cual salió con un cuchillo.

“Corrí de manera desesperada, si yo no alcanzaba a llegar, no iba a poder cargar con que a mi mamá me la mataran“, reconoció en ese entonces.

Al ver a Patricio en la puerta de entrada del domicilio, declaró el abogado defensor, Camilo pensó que su madre continuaba retenida adentro. En un forcejeo que terminó con golpes cruzados, su padrastro no lo habría dejado entrar, provocando este enfrentamiento que terminó con el fatal apuñalamiento.

Tal como reveló Camilo, su madre era víctima de violencia intrafamiliar por parte de este individuo y de acuerdo con el relato de su familia, se condice con las 19 denuncias interpuestas en contra de quien fue su padrastro durante todo este periodo.

“Mi mamá pasaba con la cara morada, no podía ni ir a dejarme al colegio”, agregó el joven en su relato.

Qué escenario legal enfrenta Camilo

CHV Noticias tomó contacto con Marcelo Aceituno, abogado defensor de Camilo, quien luego de las dos primeras jornadas de juicio explicó que, dentro de los antecedentes que manejan, el fallecido contaba con cuatro condenas por hechos de violencia en contra de la madre del imputado.

Asimismo, reveló que tanto el joven como sus tres hermanos más pequeños no solo fueron testigos de estos hechos, sino que además víctimas de agresiones.

Luego de los sucesos por los que Camilo está enfrentando a la Justicia, el abogado aclaró que al día siguiente de la muerte de Patricio, el joven se entregó a las autoridades, tras contactar a la Defensoría Penal Pública.

De esa manera, su madre, quien en primera instancia se había inculpado por la muerte, quedó en libertad y posteriormente fue sobreseída.

En cuanto al escenario legal que enfrenta Camilo, el abogado explicó que primeramente fue imputado por el delito de homicidio calificado con dos agravantes, quedando con arresto nocturno.

Sin embargo, con el pasar de la investigación, la Fiscalía Metropolitana Occidente consideró atenuantes y rebajó lo anterior a homicidio simple, dejándolo con arresto domiciliario total y luego nocturno.

Actualmente, en relación al juicio oral, son diferentes las cartas que están sobre la mesa, con penas de cárcel que podrían ir desde los 10 años hasta la absolución total del imputado.

Lo que pide la Fiscalía

Aceituno especificó que desde el Ministerio Público, tras la reconstitución de escena, se solicita condenar al imputado por el delito de homicidio simple consumado, sin derecho a pena sustitutiva, con dos atenuantes de irreprochable conducta anterior y que actuó en vindicación de una ofensa grave.

Esto se traduciría en 5 años y 1 día de pena de cárcel efectiva.

Defensa versus querellantes

El panorama es diferente en la vereda de la familia de Patricio Rodríguez. Aceituno confirmó que familiares del fallecido presentaron una querella contra Camilo.

En ese marco judicial, solicitan que el joven sea declarado culpable de homicidio simple sin atenuantes, lo que podría conllevar a 10 años y 1 día de cárcel, sin derecho a beneficio tal como establece la ley.

Mientras que la defensa representada por Aceituno solicita la absolución de Camilo. Los argumentos para ello, precisó, se basan en que “estamos planteando la legítima defensa para el caso que podamos demostrar la agresión que ocurrió en primera instancia (…) De lo contrario es una legítima defensa de pariente”.

Pero todos los argumentos se plantean “considerando siempre un criterio de género, toda vez que claramente acá hay una persona que ha sido víctima por más de 12 años por parte del occiso, que es la madre”, añadió.

El resultado de este juicio se daría a conocer el lunes 12 de diciembre, sin descartarse que pudiese alargarse por más días, luego de 10 jornadas de audiencias y exposición de pruebas por parte de las partes implicadas.