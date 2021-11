El pasado 18 de marzo, los apoderados y estudiantes del Country School, establecimiento educacional particular subvencionado de Santo Domingo, provincia de San Antonio, recibieron una sorpresiva noticia: Los dueños del terreno donde se encuentra ubicado el recinto decidieron no renovar el contrato de arriendo.

Tras 27 años de funcionamiento, y en medio de la crisis sanitaria derivada por la pandemia del COVID-19, los 430 alumnos del Country School se despiden de su establecimiento educacional que los acogió desde prekínder a cuarto medio.

“La Seremi de Educación nos engañó”, acusó a CHV Noticias Carmen Fuentes, apoderada del Country School.

Según Fuentes, desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación “nos dijeron que nos iban a dar como solución, el poder optar al colegio municipal de la comuna, pero no se concretó”.

“Finalmente, nos engañaron y ad portas de diciembre hay más de 100 niños que no tienen colegio”, aseveró. En definitiva, son 107 los estudiantes que no lograron asegurar el acceso a un establecimiento educacional para el año 2022, tras el cierre definitivo del colegio particular subvencionado de Santo Domingo.

El 15 de abril de 2021, la Seremi de Educación se reunió con el alcalde de esa época, Fernando Rodríguez, y el ex concejal y actual jefe comunal, Dino Lotito. En aquella oportunidad, analizaron la posibilidad de que el colegio municipal People Help People recibiera a estudiantes del Country School.

“No se concretó nada de lo que nos prometieron”

Según fuentes cercanas al establecimiento, desde la Seremi pidieron una lista de los estudiantes interesados en pasar a la educación municipal: Fueron 170 alumnos, entre séptimo y cuarto medio, los inscritos.

“Se hicieron todas las gestiones en la Seremi de Educación y con la Municipalidad de Santo Domingo para lograr que los estudiantes pasaran a un colegio municipal. Todos teníamos esperanza de pasar en bloque, pero no ocurrió. Los apoderados postulamos a la famosa tómbola, pero, por ejemplo, de 25 niños sólo seis lograron un cupo”, comentó Carmen.

En junio del 2021, los estudiantes y apoderados fueron informados del cierre definitivo del establecimiento. Ante esto, Carmen Fuentes insistió en que “no se concretó nada de lo que nos prometieron. Hay una escasez tremenda de cupo a nivel provincial, incluso niños que se trasladaron a otras comunas. Al final, esto fue falta de voluntad desde el Ministerio de Educación para abajo. Si en marzo supieron que se iba a cerrar, pudieron tomar cartas en el asunto inmediatamente”.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, ha sido parte de las reuniones con apoderados, autoridades del establecimiento y la Seremi de Educación. En conversación con CHV Noticias sostuvo que “la Dirección de Educación del municipio tiene que involucrarse, proponer soluciones definitivas y dar opciones a los alumnos que provienen de un colegio subvencionado y ahora va a cerrar”.

En ese sentido, el parlamentario explicó que una de las alternativas es aumentar el cupo del colegio municipal de 38 a 45 alumnos. Esa autorización está en manos de la Seremi de Educación. Otra alternativa es la instalación de salas modulares. Para esto, se puede entregar una autorización o permiso provisorio del Ministerio de Educación.

“El municipio tiene que ser actor principal y no dejar todo en mano del Ministerio de Educación. La Seremi ha manifestado voluntad, pero el alcalde tiene que ejercer un mayor liderazgo y protagonismo”, indicó Celis.

La respuesta de la Municipalidad

Desde la Municipalidad de Santo Domingo aseguraron que están apoyando a los apoderados y estudiantes desde que asumieron la administración. Desde el ente edilicio indican que hasta el momento, la única opción que entregó la Seremi de Educación fue aumentar los cupos de los cursos del colegio municipal People Help People.

Según explicaron desde la administración comunal, lo propuesto es inviable por temas de espacio, aforos y el proyecto educativo del colegio, que fue especialmente desarrollado para la obtención de la categoría Colegio Bicentenario.

Debido a lo anterior, desde la alcaldía liderada por Dino Lotito emplazaron al Ministerio de Educación para que entregue aportes económicos para la adquisición de salas de emergencia y la construcción definitiva de nuevos pabellones. Al mismo tiempo piden que se otorguen las autorizaciones correspondientes “para llevar este nuevo desafío a cabo con la mayor prontitud posible y así recibir adecuadamente y en mejores condiciones a los alumnos que actualmente se encuentran sin matricula”.

CHV Noticias se contactó con la directora del colegio Country School y al cierre de esta nota no hubo respuesta. Al mismo tiempo, intentamos llamar telefónicamente a la Seremi de Educación de Valparaíso. sin obtener resultados.