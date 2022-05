Cirugía robótica en EE.UU. es la esperanza del pequeño Mateo: “En Chile ningún hospital se atreve a operarlo”

Mateo Querelle es un niño de 12 años que cursa séptimo básico en el Instituto San Lorenzo de Rancagua, en la Región de O’Higgins. Le gusta el fútbol, aficionado a los videojuegos y es fan de youtubers españoles.

“Es un niño encantador, muy querido por todos, en su curso y todas partes. Bien educado, es como un angelito, tierno y muy sensible”, cuenta su madre Lissette Becerra (34), en entrevista con CHV Noticias.

En 2018 se provocó un antes y un después en su vida, luego que fuera diagnosticado con un cáncer cerebral que posteriormente fue tratado con quimioterapias y logró sanarse. “Tuvo una recuperación maravillosa la primera vez, fue todo muy lindo y rápido”, afirma Lissette.

La mujer señala que es “muy creyente de las energías y de lo poderoso que puede ser el amor y la unión de las personas”, lo que habría sido fundamental para la recuperación de su pequeño. “Esa manera de enfrentar la enfermedad ha hecho una gran diferencia en nuestra historia”.

Sin embargo, a raíz de unas resonancias de control tomadas en octubre del año pasado, apareció nuevamente la enfermedad. “No me quise quedar solo con la respuesta de los médicos, entonces Mateo ha estado durante este tiempo con muchos tratamientos naturales y alternativos. Estos ayudaron a que hoy día no tenga ningún síntoma. Parece un niño como si estuviera totalmente sano, pero en verdad no es así“, detalla.

Un viaje de esperanza

Mateo se encuentra en la cuenta regresiva para realizar el viaje más importante en sus cortos 12 años de vida. Según indica su madre, en los próximos días emprenderán un vuelo con destino a Estados Unidos, donde espera someterse a una operación que aliviaría su situación.

“Es una ventana que se abrió, vamos a ver cuál es el mejor tratamiento para él. Los doctores nos dicen que con 25 mil dólares podemos hacer lo necesario, que puede ser una cirugía robótica“, sostiene Lissette, quien agrega que “acá en Chile ningún hospital se atreve a operarlo”.

“Nosotros buscamos una segunda opinión en la Clínica Las Condes, con mucho esfuerzo y ayuda. Le hicieron la biopsia y un montón de cosas, y tampoco hay tratamiento en los mejores lugares de acá. Por lo tanto, se abrió esta ventana que es una cirugía robótica y, si fuese necesario, algún tratamiento posterior“, explica.

La mamá del pequeño cuenta que llegaron a este dato gracias a la gestión de un amigo, quien se dedicó a buscar a “los mejores médicos” para que puedan atender al niño. Fue así como llegó al MedStar Washington Hospital Center, recinto en que Mateo se someterá a chequeos para evaluar el tipo de cirugía correspondiente. “En el camino han aparecido más ayudas y datos, así que vamos a viajar cargados de información y redes de contacto”, dice.

Espíritu positivo

A cuatro años de la detección del cáncer de su hijo, Lissette Becerra se ha aferrado a su lado más espiritual. “Creo que la fuerza interna que uno tiene es lo que hace la diferencia“, señala.

El niño, quien también es paciente de la Fundación Nuestros Hijos, ha sorprendido por su espíritu positivo y alegre a pesar de las circunstancias: “Siempre nos vieron igual, con la actitud de que lo vamos a lograr y que saldrá todo bien, nunca hemos dado cabida a una duda”, indica la madre.

“Desde que se enfermó en 2018, siempre le dije que iba a estar bien y él lo sintió así, me creyó y siempre ha fluido todo bien para que así sea. Entonces le digo que esta no será la ocasión”, explica la mujer.

“Le contamos que la doctora nos había dicho que existe la posibilidad de que el cáncer vuelva y nosotros no queríamos que eso ocurriera, así que teníamos que volver a cambiar todos los hábitos alimenticios. Que le íbamos a hacer tratamientos alternativos en vez de quimios. Él se lo ha tomado súper bien“, agrega.

En la misma línea, enfatiza que “el mensaje que siempre queremos transmitir es que nada está dicho (…) Si nos unimos para cualquier causa con amor y fe, decretando que eso ya ocurrió, cualquier cosa se puede lograr“.

Campaña

A través de redes sociales, la familia de Mateo Querelle inició una campaña para reunir fondos, los cuales serán destinados a costear los gastos médicos, la estadía y todo lo que conlleva viajar a otro país.

Datos para donaciones

Nombre: Lissette Becerra

RUT: 16.817.232-K

Banco Falabella / Cuenta Corriente

Número de cuenta: 1-602-006288-0

Correo: lbecerrapino@gmail.com

TransferenciaS internacionales por Paypal a Lbecerrapino@gmail.com