En el último tiempo se han dado a conocer varios casos de cobros excesivos en las cuentas de luz, agua y gas. En algunos casos, las personas decidieron “autocortarse” el servicio porque los cobros eran superiores a los $100 mil. Mientras que en otros, los montos llegaron a los $9 millones, como lo vivido por una pareja de adultos mayores en la Región de Coquimbo.

Una situación parecida la vivió María Ruz Lucero, una mujer de 70 años que vive sola en Pichidegua, Región de O’Higgins, quien recibió un cobro excesivo en la cuenta de luz generada por la empresa CGE.

Cada mes María paga entre $13 a $15 mil, pero en noviembre la compañía facturó una boleta de $152.300, lo que la descolocó totalmente, puesto que es casi el monto total de la pensión que recibe.

“Ella tiene pensión solidaria, vive sola, es enferma crónica de hipertensión y angina de pecho. Nosotros le ayudamos en todo lo que podemos”, comentó Chery Núñez Ruz, hija de María a CHV Noticias.

Tras notar este cobro, en su familia no quedaron indiferentes y decidieron ayudarla, recurriendo a un ex candidato a concejal, Rafael Pino, quien está al tanto de este tipo de inconvenientes. Él las orientó y les recomendó acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

“Ayudé a hacer la denuncia a la SEC vía página web y gestioné ayuda a través de la municipalidad“, detalló Rafael.

A pesar de esta colaboración, la familia de María continuó con las diligencias para obtener una solución concreta de parte de la compañía de electricidad. Para ello, llamaron a la empresa y los ejecutivos les explicaron que el medidor se encontraba roto y que había sido intervenido por una fuente externa.

Su nieto, Fernando Olave, denunció este caso a través del número del Cazanoticias y explicó que “llamamos a CGE y nos dijeron que ese mes hubo una cobranza por un sobreconsumo y por un cambio del medidor. Esto nunca se le avisó a ella, ellos llegaron, lo hicieron y lo cambiaron”. Sumado al cobro de lo que no había sido registrado en meses anteriores y el empalme del aparato la cuenta llegó a $153.200.

No conformes con la respuesta, e incómodos por no haber sido informados de la modificación, decidieron realizar una denuncia en el Sernac y en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). “El medidor no está en el terreno, por eso creemos que aprovecharon de hacer el cambio y no pedir permiso para hacerlo”, añadió Fernando.

En la respuesta que CGE entregó a Sernac, la empresa reafirmó lo informado a la familia: “el medidor se encontraba inoperativo, dañado o destruido, afectando su normal funcionamiento y correcto registro de los consumos. Producto de la situación se procedió al retiro y a a reemplazarlo por un nuevo equipo”.

Una ayuda frente a la angustia

Frente al agobio que le produjo este monto elevado y ante la falta de soluciones de CGE, María tuvo que liquidar la deuda. “Para ella es muy dificultoso pagar. Entre todos y en familia tuvimos que juntar dinero para ayudarle a pagar”, explicó su nieto.

A pesar de lo desgastante que fue para la familia y la propia afectada obtener una solución, decidieron seguir adelante con su denuncia, para que su situación no la vivieran otros usuarios.

Mientras estaban en el proceso de buscar una solución, la Municipalidad se comprometió a pagar la mitad de la deuda, ayuda que obtuvieron gracias a la recomendación de Rafael. “La señora María se acercó este miércoles a la DIDECO, que siempre está colaborando, y solicitó ayuda. Lo cual ya está solucionado, tras reembolsar cerca de $75 mil por parte del municipio”, señalaron desde la Dirección de Desarrollo Comunitario.

A pesar de que en la familia han escuchado que hay otras personas que han tenido problemas de cobro con CGE, en la municipalidad indican que no manejan denuncias particulares sobre este tema, aunque están alertas ante este tipo de reclamos.

En este sentido, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles verificó el caso y determinó que el cobro no procedía. En un comunicado enviado a CHV Noticias, el ente regulador determinó que “tras el respectivo análisis técnico, se comprobó que no hubo intervención del medidor por parte de la usuaria de la vivienda, tal como lo planteaba CGE, sino que lo más probable es que existiera una falla propia en el medidor, es decir, no atribuible a la usuaria”.

El director regional de SEC O’Higgins, Ricardo Miranda, informó que “en cuanto al monto ya pagado por la señora María, se concluyó que ese cobro no corresponde, por lo que la SEC está instruyendo a la empresa CGE, a que devuelva ese dinero o bien se lo abone para la siguiente cuenta que reciba”.

Luego de las consultas realizadas por CHV Noticias, CGE asumió que cometieron un error en el procedimiento y que el dinero pagado será restituido o abonado en la próximas boletas. A través de un comunicado, la distribuidora de electricidad informó que “el cobro ha sido anulado y se le entregará una nueva boleta, la que reflejará efectivamente los montos correctos“. Al mismo tiempo agregaron que “lamentamos profundamente los inconvenientes que esto haya podido producir a nuestra cliente y reiteramos que la situación ya ha sido corregida”.

Al cierre de esta nota, desde la familia de la afectada indicaron que la empresa se comunicó con ellos, a través de quien sería un alto cargo regional. Según comenta Chery, hija de María Ruz Lucero, el ejecutivo les indicó que no estaba al tanto del caso y que la situación “fue un error”.

“Imagínese que anduvimos casi una semana entera de aquí para allá y nadie nos tomó en cuenta con nuestro reclamo. Era imposible que mi mamá interviniera el medidor, es una burla lo que hacen” indica la hija de la mujer afectada. Desde la familia ven con preocupación que este tipo de temas se solucionen rápidamente solo cuando los medios toman en cuenta las denuncias.

¿Cómo proceder en caso de cobro excesivo?

Desde el Servicio Nacional del Consumidor indican que “cuando existen cobros que a juicio de los consumidores no son correctos, lo primero que debe hacer es reclamar ante la empresa. En caso que no responda, nuestra sugerencia es que ingrese un reclamo en Sernac.cl o llamando a nuestro call center 800 700 100″.

Una vez recibido el reclamo, la institución realiza la gestión con la empresa en busca de una solución, lo que tiene un plazo máximo de 18 días hábiles. “Si finalmente la empresa no entrega una propuesta que el consumidor considere adecuada, siempre está la instancia judicial, la cual resuelve finalmente”, aclararon en el Sernac.

Asimismo, desde la SEC entregaron indicaciones en el caso de que existan dudas “sobre los cobros por consumo eléctrico que están recibiendo a través de las boletas”. En este sentido piden a los usuarios no dudar “en presentar el respectivo reclamo ante la misma empresa que les entrega el suministro. Si no reciben una respuesta oportuna o satisfactoria, se recomienda presentar el reclamo ante el organismo regulador, lo que incluso pueden hacer desde celulares, simplemente digitando Sec.cl en el navegador”.

Además, desde la Superintendencia explican que hasta la fecha han recibido 21.207 reclamos por problemas de cobros o facturación contra empresas de electricidad.