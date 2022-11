“No la cuento dos veces”: Comerciante enfrentó con combos a delincuentes en Rengo

El dueño de un local que estaba siendo víctima de un asalto enfrentó a combos a los dos antisociales que lo atacaron en la comuna de Rengo. Según relató a los medios, “dos tipos entraron muy violentos, encapuchados. Nos amenazaron con pistolas, nos tiraron al suelo y empezaron a robar, pero me tomaron y me llevaron cerca de la caja”. Además, añadió que al repeler el robo “salí ganando, pero no la cuento dos veces”.