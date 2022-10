“Fueron súper rápidos”: Concejal de Macul sufrió golpiza de delincuentes tras intento de portonazo

Durante la noche de este lunes 17 de octubre, Robert Díaz, concejal por la comuna de Macul, sufrió la golpiza de un grupo de delincuentes que segundos antes intentaron realizarle un portonazo.

Todo ocurrió a eso de las 21:30 horas, cuando la pareja de Díaz llegaba al domicilio y le pidió a la autoridad comunal abrir la reja del pasaje ubicado en las cercanías de la rotonda Rodrigo de Araya.

Fue en ese contexto que tres individuos aprovecharon la apertura del portón para un solo objetivo: Robar el vehículo. Sin embargo, la mujer aceleró con toda su fuerza y alertó a los vecinos del sector mediante gritos y bocinazos.

Al verse imposibilitados de sustraer el automóvil, los sujetos aprovecharon la soledad del concejal para abordarlo por la espalda y patearlo en el suelo.

En conversación con CHV Noticias, Robert Díaz relató los segundos de angustia que vivió esa noche. “Traté tirarles la reja, pero vi que venían con pistolas, entonces tampoco me iba a poner a pelear con los tipos“, cuenta al teléfono.

“Yo creo que eran inexpertos, porque incluso a uno se le salió un balazo. Fue súper rápido, no se demoraron nada. Tuvo que haber sido 15 segundos”, señala la víctima, quien además sufrió el robo de su celular.

Consultado sobre las medidas tomadas después de este hecho, la autoridad comunal sostiene que “toda la gente dice ‘cuídate, cuídate’, pero la única forma de cuidarse es andar con un arma. Tampoco tengo permiso para portar arma, ni gas pimienta (…) Nosotros a nivel de comunidad vamos a tomar medidas de cerrar el portón a una hora en específico y sobre todo juntar fondos para hacer un portón eléctrico“.

Respecto a esto último, recalca la urgencia de tener un portón eléctrico para ingresar y salir del pasaje. “Por ejemplo, si viene un auto solo con chofer, abrir y cerrar el candado, ahí eres presa fácil de algún robo“.

— ¿Cómo le afecta a usted como autoridad que le ocurran este tipo de hechos?

“Quizás sea tonto lo que voy a decir, pero en el fondo que me haya pasado a mí y no a otro vecino, en parte es bueno porque de alguna forma se visualiza más. Al ser uno concejal, la plataforma es mucho mayor. Eso hace que Carabineros se active y en el municipio tenemos la oficina de Seguridad Humana”.

No obstante, subraya que “un municipio al no contar con funcionarios con armas, es poco lo que se puede hacer. Lo que más podría hacer un municipio es disuadir, educar a la comunidad, tratar de darle tips sobre cómo enfrentar esta situación, pero yo tengo la misma inseguridad que un vecino o vecina, no hay diferencia”.

— ¿Qué cree que hace falta?

“Yo soy súper confiado, siempre pienso que no me va a pasar a mí. Ahora lo viví en carne propia, entonces yo creo que la mejor precaución es que el ciudadano esté alerta. Pero además, siguiendo con la misma línea, ojalá que la justicia haga su trabajo. Si Carabineros logra pillar a estos individuos y el día de mañana le dicen ‘venga a firmar quincenalmente’, todo el trabajo policial queda en nada”.

Denuncia ante Carabineros

Cabe mencionar que tras lo ocurrido, el concejal se dirigió a la 46° Comisaría de Macul para interponer una denuncia por el delito de robo con violencia. Según indicó Carabineros, por instrucciones de Fiscalía, actualmente el caso está a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente.

Asimismo, Díaz tomó precauciones como cambiar la clave del banco y bloquear todos los correos electrónicos vinculados al celular sustraído. Además, personal policial lo trasladó a un SAPU para constatar lesiones.