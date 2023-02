“Yo no le hice nada”: Conductor denuncia que sujeto lo amenazó con arma de fuego en plena calle Bellavista

Un nuevo hecho de violencia vial se dio este lunes por la mañana en Providencia, luego de que un conductor amenazara a otro con un arma de fuego en plena calle.

El preocupante suceso ocurrió en Bellavista a la altura de Alcalde Dávalos y fue denunciado por el afectado a través de nuestro Cazanoticias, mostrando un impactante video.

En conversación con CHV Noticias, la víctima, que prefirió no revelar su nombre, aseguró que “nunca hubo ninguna discusión” y que todo se originó un par de cuadras antes por una insólita situación.

“Este caballero frenó de manera brusca y casi lo choco por atrás. Lo único que hice fue tocarle la bocina y pasarlo por al lado, nada más que eso. Ni siquiera le dije algún tipo de grosería”, comentó.

El lamentable episodio fue escalando y el afectado relató que el sujeto “aceleró y empezó a tirarme el auto. Se ponía adelante y frenaba buscando que lo chocara. Yo sabía que este tipo estaba en una actitud extraña y por eso lo grabé, porque me imaginé que estaba con alcohol o en cosas raras”.

“Qué te pasa, hueón”

La víctima insistió en que jamás tuvo intenciones de lastimarlo o de ponerse agresivo, sino que lo único que ocurrió fue que “en un momento me paré al lado y le dije ‘ qué te pasa, hueón'”.

“Él sacó la pistola y me dijo un par de garabatos. Después aceleró y yo lo seguí de atrás, pero se metió en una especie de callejón y yo no quise seguir con el tema porque se alejó, aunque igual escuché un ruido que puede que haya sido un disparo al aire”, añadió.

Apenas terminó esta situación, el amenazado indicó que concurrió a la Brigada de Investigación Criminal Independencia de la PDI para realizar la respectiva denuncia, pidiendo que se revisen las cámaras para aclarar los hechos.

“Lo que me extraña de todo esto es que es una persona que se puso violenta y yo no le hice nada. Eso puede quedar demostrado en todas las cámaras de seguridad, ahí se pueden dar cuenta que este viejo siempre me provocó. Yo no iba arriesgar mi auto por una estupidez, no quería chocar ni nada”, sentenció.