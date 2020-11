VIDEO RELACIONADO – Sonia Castro: Acceso a la salud para personas con discapacidad (13:30)

Yo Soy Más es el nombre de la corporación sin fines de lucro que entrega terapias de rehabilitación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la comuna de Peñaflor y sus alrededores. Actualmente atiende a cerca de 60 familias, entregándoles terapias multidisciplinarias de manera gratuita al 40% de los pacientes, a los restantes -que son quienes pueden pagar por las atenciones-, se les cobra $2.500 por sesión.

“Para nosotros fue una luz de esperanza en cuanto al desarrollo que nuestro hijo podría llegar a tener. Él va a cumplir cuatro años en marzo y hace un año no hablaba nada, no podía comunicarse con nosotros, pedirnos cosas, nada. Desde que empezó a ir a la corporación hasta ahora, ha tenido muchos avances, yo nunca pensé que me iba a decir ‘papá’ y ahora lo hace”, comenta el padre de uno de los pacientes de la corporación, Juan Carlos Ortíz.

Sin embargo, debido a la pandemia, la corporación enfrenta una crisis financiera que la tiene a punto de cerrar sus puertas. “La pandemia nos tiene en una situación muy compleja. Necesitamos apoyo como institución para seguir entregando este beneficio ya que nadie más lo entrega acá y actualmente no tenemos apoyo económico estable de ninguna parte, de ningún organismo publico ni privado”, asegura Marcela Díaz, directora de Yo Soy Más.

Ante esta situación, hace un mes la directiva de la corporación envió una solicitud de subvención a la Municipalidad de Peñaflor. “La solicitud se materializa en un aporte económico equivalente a $2.609 por atención de terapia que cada niño, niña, adolescente o joven peñaflorino/a con discapacidad que sea parte de la Corporación Yo Soy Más, lo que implicaría un aporte mensual municipal de $2.869.525″, se lee en el escrito.

Según relata Marcela, a la fecha no han tenido respuesta por parte del municipio, aunque consultados por CHV Noticias señalaron que este año no entregarán subvenciones a las organizaciones de la comuna debido a la disminución de los ingresos como consecuencia de la pandemia. “Esperamos poder retomarlas para el 2021”, señalan desde el municipio.

Además, aseguran que no tienen los recursos para otorgar el monto solicitado por la organización, ya que anualmente el municipio dispone de $400 mil para subvencionar iniciativas como esta. “La Municipalidad de Peñaflor ha entregado, desde el 2017, permanente apoyo a la fundación a través de subvenciones, la entrega el año 2017 de un inmueble en comodato cuyo valor, en caso tuvieran que pagar arriendo, asciende a un monto mínimo de $600 mil mensuales. Independiente de ese apoyo, la solicitud de la corporación, es inalcanzable para un municipio”.

La preocupación de las familias que se atienden en Yo Soy Más es qué ocurrirá con sus hijos en caso de que la corporación no consiga el financiamiento. “Ellos cumplen un rol súper importante en la comuna y por culpa de la pandemia corren el riesgo de cerrar y de dejar de entregar terapias, y para nosotros el sistema particular no es una opción por su alto costo“, relata Juan Carlos.

Desde la municipalidad aseguran que no dejarán solos a los niños y adolescentes que reciben terapia en esta institución, pues cuentan con programas para prestar este tipo de atenciones. “La municipalidad entrega apoyo a sus usuarios, directamente, a través del Cesfam y Departamento Social, como atención médica, suplementos alimenticios, pañales e insumos. Por otra parte el Cesfam dispone de un servicio de atención profesional, a través de una Sala de Rehabilitación que atiende de manera gratuita a niños que lo necesiten”, comentan.

Por ahora, la directiva de la Corporación seguirá postulando a diferentes opciones de financiamiento que les permitan seguir entregando terapias a personas con discapacidad de manera prácticamente gratuita. En su página web hay información sobre el sistema de apadrinamiento que consiste en que cada padrino o madrina entregue una donación de $10.000 mensuales por un año, para así garantizar el acceso a las terapias.