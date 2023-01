Todo fue grabado: Cortejo fúnebre terminó en pelea y con un auto destrozado tras accidente en Independencia

Juan Acevedo trabaja como conductor en una empresa de transportes y el día martes 24 de enero se convirtió en un día que no olvidará: Cerca de las 15 horas transitaba en un furgón por calle Vivaceta, en Independencia, cuando sufrió un violento episodio, según la denuncia que llegó a nuestro Cazanoticias.

De acuerdo al relato del afectado a CHV Noticias, al llegar al semáforo de Avenida Santa María quedó ubicado en primer lugar y esperó a que le diera luz verde. Una vez que esto sucedió continuó su rumbo, sin percatarse que un auto cruzaba con luz roja, por lo que se produjo un accidente que derivó en una abolladura cerca de las ruedas delanteras.

“Yo no podía arrancar tan rápido porque llevaba el furgón cargado. Entonces, tuve unos tres o cuatro segundos antes de avanzar. Al darme luz verde, pasé, pero venía un auto en contra del tránsito y eso me pegó adelante cerca de las ruedas”, recordó.

Tanto él como el chofer del otro auto descendieron para ver los daños que habría provocado el incidente. En ese momento, el hombre que cruzó faltando a las normas del tránsito lo encaró por no fijarse que era parte de un cortejo fúnebre. Razón por la que omitió la señalética.

Pese a ello, Acevedo expresó que en ese momento no se percató del rastro del funeral, puesto que no escuchó bocinas ni veía la carroza.

“Nunca vi una carroza, porque si lo hubiera hecho hubiera parado. Sé que ellos siempre pasan en rojo”, añadió Juan.

Del acuerdo a los golpes

Aunque logró llegar a un acuerdo con el conductor, quien lideraba la caravana, otro vehículo se antepuso al furgón del trabajador y de él bajaron cinco personas que comenzaron a insultarlo y a darle golpes al parabrisas y parachoques. Todo quedó registrado en un video enviado a nuestro Cazanoticias.

No conforme con la agresión al automóvil, otros sujetos le propinaron golpes a través de la ventana. De esta agresión intentó protegerse, ya que la visibilidad era escasa debido a que el parabrisas se trizó con facilidad frente a los reiterativos golpes.

“En lo que logré subirme llegó un auto blanco y ellos comenzaron a pelear conmigo, me increparon con palabras fuertes y comenzaron a pegarle a la camioneta. Después el conductor me empezó a dar combos hacia dentro del auto”, detalla el chofer atacado.

Durante todo este tiempo, relató, se comenzaron a reunir varios autos, pero ninguno policial y que la cantidad de espectadores fue la razón que hizo a los agresores seguir su camino.

“Lo que ellos hacen es ser una especie de punta de flecha del funeral, pero como llegaron atrasados me chocaron a mi. Son ellos los que se cruzan para que no avance ningún vehículo, pero ni siquiera venían tocando la bocina”, explicó Acevedo.

Juan logró estacionarse en una calle aledaña, para recuperarse. Aquí se contactó con su jefe para ponerlo al tanto de lo sucedido. Posteriormente, se dirigió a su casa, mientras tanto, su empleador intentó interponer una denuncia ante Carabineros. Sin embargo, no lo logró, ya que no llevaba la documentación del vehículo.

“Creo que estuve cerca de media hora parado ahí al medio y no sentí a ningún Carabinero ni nada pasar. Yo no podía moverme porque estaba encerrado entre varios autos y en una calle super transitada. No podía hacer nada porque pasaba el funeral y mucha gente gritaba cosas”, agregó el conductor.

En conversación con CHV Noticias, Alan, el jefe de Juan, comentó que el personal policial le recomendó ir junto al trabajador afectado para dar a conocer todos los antecedentes.

Por su parte, el principal afectado indicó que en la intersección en que todo sucedió existen cámaras de seguridad que debieron grabar el choque y posterior incidente.

“Me paré otro rato y ahí llegaron motos y personas a preguntarme cómo estaba. Incluso el chofer de una camioneta roja me siguió para mostrarme un video y decirme que habían grabado cómo me estaban agrediendo”, concluyó.

Revisa el video de la agresión: