Avistan delfines en costas de Chile: Biólogo explica fenómeno y entrega recomendaciones para no ahuyentarlos

Esta semana, diversos registros de delfines merodeando las costas de nuestro país circularon en redes sociales, sorprendiendo por el bello espectáculo que ofrecieron a los espectadores.

En concreto, fueron las bahías de Dichato y de Concón las que recibieron a los cetáceos, mismos que nadaron por largos minutos en el mar junto con sus numerosas manadas.

Entre las personas que avistaron a los amistosos huéspedes, en tanto, figuraban Cazanoticias que, posteriormente, enviaron sus videos para dar a conocer el impresionante suceso.

Por lo mismo y, para explicar el fenómeno y entregar antecedentes sobre los mamíferos, CHV Noticias conversó con Rodrigo Hucke-Gaete, Biólogo Marino de la Universidad Austral y experto en aves y mamíferos marinos que reveló interesantes detalles en torno a este avistamiento.

¿Quiénes son estos animales?

Aunque, preliminarmente, se habló de toninas o delfín chileno, el Doctor en Ciencias explica que se trata de un delfín mediano que habita en practicamente todas las aguas costeras del mundo.

La especie adulta mide entre 4 y 5 metros y puede llegar pesar hasta 500 kilos. A medida que se van poniendo viejos, explica Hucke-Gaete, la piel de estos animales se va tornando cada vez más clara producto de sus interacciones.

“Las peleas que tienen entre ellos les dejan muchas cicatrices. Además, como se alimentan de calamares, también les quedan cicatrices por esas batallas por la comida”, comenta el biólogo.

Rodrigo cuenta que estos avistamientos son comunes porque tenemos una plataforma continental muy pequeña, entonces les resulta sencillo estar en la costa, buceando para alimentarse.

Estos delfines, además, forman grupos familiares que, a su vez, se juntan con otros grupos alcanzando manadas de hasta 4.000 individuos. “Son muy sociales, es una especie preciosa”, asegura.

¿Qué hacer en caso de ver un delfín?

—Hay que mantener siempre una distancia mínima de no menos de 50 metros del último individuo o del más próximo a la embarcación. No forzar eso nunca. No acelerar para aproximarse más. Esas son guías fundamentales. Si queremos seguir teniendo estos avistamientos cerca de centros poblados o de la costa, es conveniente no molestarlos. Aparte, hay un reglamento de la Subsecretaría de Pesca que indica la normativa actual respecto de la aproximación a cetáceos o a mamíferos y aves marinas.

“No es nada extraño, no está cambiando el universo”

Finalmente, el académico señala que “no hay nada extraño” en torno a estos avistamientos y que “tampoco está cambiando el universo”. “El cambio climático opera sobre estas cosas, pero no le veo una correlación inmediata”, explica.

“Si están en esta zona, es porque están buscando alimento o desarrollando actividades sociales, ya que estas especies son muy inteligentes”, sostiene Rodrigo.

“Lo que sí tenemos que hacer es preocuparnos de no molestarlos, de molestarlos al mínimo y verlos respetando la distancia mínima“, puntualiza el biólogo marino.