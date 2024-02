Vecino lo agarró en el techo: Graban arriesgada retención ciudadana de presunto delincuente en Quilicura

Una tranquila tarde de domingo se vio alterada este 18 de febrero en Villa Plaza Mayor, comuna de Quilicura, luego que un sujeto fuera sorprendido trepando por los techos a plena luz del día con el fin de robar.

Aprovechándose que varios vecinos se encontraban de vacaciones, al menos tres individuos llegaron al lugar para sustraer diversos objetos. Sin ningún tipo de pudor, a eso de las 16:00 horas, uno de ellos comenzó a caminar por los techos de las casas.

Este actuar fue registrado por residentes del condominio, quienes comenzaron a gritar una serie de insultos para ahuyentar al sujeto. Los videos fueron enviados a Cazanoticias de CHV Noticias.

Arriesgada reacción de vecino frustró robo

Un vecino del sector se percató de la situación cuando salió a comprar y observó a un gran grupo de personas reunidas frente a una botillería.

Fue en ese contexto que se dio cuenta que el sujeto de unos 25 años se encontraba arriba de los techos. “Me quedé un rato ahí y reaccioné cuando vi que nadie lo atrapaba, Carabineros no llegaba y el tipo se estaba arrancando“, indicó el hombre en entrevista con CHV Noticias.

“Al momento que vi a una señora de tercera edad saliendo desesperada de su casa porque en el patio estaba el tipo, ahí fue cuando me motivé a ir y atraparlo, esa era mi misión“, agregó.

En ese sentido, el testigo afirmó que “entré, lo vi en el patio y él arrancó por los techos. En el momento de arrancar yo también me subí y lo empecé a seguir por los techos de la manzana“.

“Al momento que lo enfrenté, nos agarramos, me pegó en la cara, pero lo que más sufrí fueron los pies porque al salir con hawaianas, me las saqué para subirme al techo y me quemé”, añadió.

El hombre logró frustrar el objetivo del delincuente, siendo auxiliado por otros vecinos que lo esperaban en el patio de una casa: “Vivo hace ocho años en el sector y nunca había pasado algo así”.

A raíz de lo anterior, personal de Paz Ciudadana retuvo al sujeto hasta la llegada de Carabineros. En tanto, el vecino quedó con quemaduras grado 1 en los pies.

“Si yo no lo reaccionaba, quizás hubiese escapado. Nadie quería subirse al techo y no era llegar y hacerlo, porque te puedes caer”, relató.

