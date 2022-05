Golpes y amenazas en baños: Denuncian bullying a niños de 9 años en Instituto Luis Campino

Insultos, empujones, golpes y amenazas. Esas son las denuncias de bullying que han recibido los apoderados del 4to Básico C del Instituto de Humanidades Luis Campino y que les han narrado sus propios hijos.

Desde que iniciaron las clases presenciales en 2022, tras casi dos años de actividades a distancia, niños de 9 años del establecimiento de Providencia le han contado a sus padres y madres que están siendo acosados por compañeros de cursos superiores, lo que ha alertado a la comunidad escolar.

Las denuncias

Estos graves hechos de violencia, que se han repetido en varios liceos del país desde marzo –como ha quedado de manifiesto en diversas denuncias-, provocó una rápida acción de las familias: durante la última semana de abril se reunieron en una videollamada para redactar una carta que fue entregada el sábado al establecimiento educacional. En el documento solicitan formalmente que se adopten medidas contra los supuestos agresores y acciones preventivas que entreguen seguridad a los estudiantes.

“Mientras estaba en el baño, limpiando su polera, se acercaron alumnos grandes a molestarlo, reírse de él, pegarle golpes en la cabeza (‘chirlitos’) y grabarlo o sacarle fotos con el celular de uno de los alumnos mayores“, se relata en la misiva, donde también indican que los denunciados fueron identificados.

“Son episodios que se vienen dando desde el inicio de clases. Al principio eran hecho aislados, pero ya son reiterados”, comentó a CHV Noticias, el apoderado de un alumno de 4to básico, quien sostuvo que los denunciados son alumnos de 8vo Básico.

Según contó, la mayor parte de estos casos que han generado “indignación y alarma por una situación extremadamente grave”, como indican en la misiva, se dan cuando los escolares salen al recreo o cuando piden ir al baño y se encuentran con sus compañeros de cuatro cursos mayores.

“Los niños involucrados están bien afectados, no quieren ir a clases o no quieren ir solos al baño, ha sido conflictivo para ellos“, agregó el denunciante del hecho.

En otro de los relatos que aparece en el documento destinado a Eliana Guzmán, rectora del instituto ubicado en avenida Pedro de Valdivia, se detalla que un niño “mientras estaba en un baño cambiándose ropa, le arrojaron una lonchera con una bebida abierta en su interior, mojándolo y manchando toda su ropa, por lo que debió salir corriendo del baño con miedo de la situación”.

Sanciones y medidas

Es por esta situación que varios padres y madres se desplegaron la mañana del lunes en el colegio para poder hablar con las autoridades del recinto y ver qué medidas se adoptarán.

En la instancia, el colegio les informó que para poder determinar eventuales sanciones se debe realizar una investigación acorde al protocolo interno de Convivencia Escolar, lo que consta de conversaciones con los afectados, los denunciados y sus familias.

Desde el equipo directivo del Instituto Luis Campino indicaron a CHV Noticias que “ante cualquier situación, se actúa de acuerdo con su reglamento de Convivencia Escolar y sus protocolos. En consecuencia, es nuestro deber proteger durante el tiempo que se desarrolle la investigación toda información en resguardo de la honra y la privacidad de los miembros de la comunidad educativa compuesta, principalmente, por menores”.

Salud mental

La alerta que los apoderados ponen sobre la mesa en este colegio no es única. Desde marzo se han generado varios sucesos en distintos recintos de enseñanza básica y media que han conmocionado al país. Dos de los impactantes casos han sido el de la advertencia vía video de una “masacre escolar” en Quinta Normal, amenaza por la que fue detenido un joven de 18 años; y lo sucedido el 7 de abril, cuando un adolescente de 16 años se disparó en medio del patio del Liceo de Santa Cruz, Región de O’Higgins. Todo, en medio de un clima de tomas y protestas en diversos recintos.

Es por esto que el apoderado que denunció la situación a nuestro Cazanoticias, apunta a la salud mental de los estudiantes: “La pandemia los afectó mucho en la salud mental, por lo tanto se notó que salieron más agresivos desde la pandemia a las clases y eso ha pasado en varios colegios”.

Pese a que identifica esa situación como una problemática global, apuntó que desde el colegio “de momento no ha habido ninguna intervención del punto de salud mental, quizás más acompañamiento, pero no un enfoque por la salud mental. No hay ningún instructivo actual al respecto”.

Además, en la misma carta donde realizaron la denuncia, sostuvieron que todo tiene el agravante de que los afectados son “niños de 9 años, que, si bien son independientes, necesitan la acogida y respaldo de un adulto para su denuncia como profesores e inspectores que, al parecer, no se encontraban en el lugar cuando pasaron los hechos”.

“Dada la gravedad de las acciones anteriormente expuestas, es que exigimos que el colegio tome las acciones pertinentes y ejemplificadoras, expulsando a los alumnos que resulten responsables de estas impresentables agresiones, que no concuerdan con el proyecto educativo del colegio que se funda en valores intransables como el respeto y el autodominio pilares de toda convivencia escolar”, concluyeron.