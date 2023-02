Hasta Pailita se pronunció: Denuncian de cambios de criterio y mala planificación en Festival de Antofagasta

Una compleja situación se está viviendo durante la jornada de este domingo en la comuna de Antofagasta.

El conflicto tiene relación con el esperado Festival de Antofagasta, cuya realización tiene lugar en el Estadio Calvo y Bascuñán y que, de acuerdo con las informaciones que ha entregado el propio alcalde de esa comuna, Jonathan Velásquez, (independiente apoyado por Evópoli), tiene el beneficio de ser gratuito.

El evento tendrá una extensión de tres días, siendo el primero este domingo 12 de enero, con artistas como Pailita, Quique Neira y Noche de Brujas, y cerrará el próximo martes 14 de febrero con presentaciones de Chico Trujillo, Bacilos y Bombo Fica.

Pero contra todo pronóstico, este festival se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza y una desilusión para algunos vecinos.

A través de nuestro Cazanoticias llegaron denuncias que tienen relación con una mala planificación del evento, información imprecisa y cambio de condiciones a último minuto para asistir.

Las acusaciones

En concreto, lo que acusan los denunciantes, que han extendido sus reclamos por redes sociales, es que se les está negando la entrada al festival a pesar de haber cumplido con las condiciones para asistir al evento, que eran llegar temprano para hacer la fila y llevar cooperación para los damnificados por los incendios en el sur.

“Desde un principio el alcalde (Velásquez) dijo en sus declaraciones que en estos tres días de festival, la entrada sería gratuita, solamente había que llevar una cooperación para los damnificados del sur. Ayer comunicó vía Facebook que se estaban repartiendo las entradas, muchos se enteraron hoy. Y hoy publicó que la entrada sería mediante una pulsera, siendo que la gente ya estaba temprano haciendo la fila. Eran las 12 del día y la gente no tenía idea de que ya se habían repartido pulseras ayer”, dijo una de las denunciantes a nuestro Cazanoticias.

Efectivamente, en la cuenta de Facebook del alcalde Jonathan Velásquez se informó cerca de las 13 horas de este domingo, que las pulseras se habían reapartido en su completitud y que las entradas para el show del martes entrante serán entregadas el próximo lunes 13 de febrero en la municipalidad.

“Todavía está llegando gente al estadio. Está la tremenda fila. Gente que no tenía idea por qué se retractó a última hora. Las puertas del estadio se abren a las 18:30. La gente estábamos de temprano en la mañana aquí, el evento comienza a las ocho de la noche. Él indicó que no hay entradas para el show de hoy ni de para mañana”, complementó la denunciante.

Tal como nuestra Cazanoticias, son muchas las personas que han realizado sus descargos por el presunto cambio de criterio de la autoridad para permitir el ingreso al estadio y disfrutar del evento.

Así puede observarse en la cuenta de Instagram oficial del edil, donde sus publicaciones promocionando el festival se han llenado de comentarios de personas que reclaman que la información que entregó es imprecisa y que existieron cambios de criterio a última hora y sin ser informados adecuadamente.

“Sea mas claro en informar, ¿o sea q solo se entra con entrada siendo q usted dijo que ERA GRATUITO?”; “Hagan un live y dé la información clara y precisa, mucha gente y niños se quedarán sin ver a Pailita, esto es para la comunidad no para algunos, saludos”; “cero aporte la información que entregaron ayer … Jamás fue con pulsera y ayer usted dijo que las pulseras eran sólo para el sector de los pastos. Claramente el festival lo sobrepasó, como todo lo que hace”, han sido algunos de los descargos de los internautas.

La reacción de Pailita

El artista urbano Pailita es uno de los invitados estelares al show para día inaugural del festival. El cantante usó su cuenta de Instagram para comentar que le han llegado una serie de reclamos por la desinformación y los cambios de criterios desde la autoridad para llevar a cabo el evento.

“Me estoy eneterando de muchas cosas que están pasando en el estadio, que no están dejando pasar a la gente, que les están pidiendo pulseras obligatoriamente. Les voy a decir algo, yo sé que hay muchas personas que llevan más de seis horas esperando en la fila, hay muchas personas que se quedaron a dormir afuera del estadio también. Les voy a decir algo y espero que me hagan caso: si ustedes llevan más de cinco horas, seis horas, lo que lleven en la fila, y no los quieren dejar entrar, no se muevan de la fila, tiene que dejarlos entrar sí o sí”, advirtió Pailita.

“Yo acabo de hablar con el alcalde y ni les cuento todo lo que le dije, porque a mí de verdad que esto me da demasiada impotencia. No se cómo en un evento gratis, en una ciudad tan grande como Antofagasta nos pongan aforo. Habían puesto un aforo de ocho mil personas, imagínense, Antofagasta es gigante, en un evento gratuito obviamente van a llegar más de 30 mil personas…No sé cómo hacen un show gratis y no ocupan el estadio completo”, agregó.

Efectivamente, el aforo para el evento fue estipulado en ocho mil personas, mientras el Estadio Calvo y Bascuñán tiene una capacidad para cerca de 20 mil asistentes.

No hay respuesta desde el municipio

Hasta el momento, personeros de la Municipalidad de Antofagasta no se han referido a esta situación mediante sus canales oficiales, así como tampoco se ha pronunciado el alcalde Jonathan Velásquez.

CHV Noticias se puso en contacto con el departamento de prensa del municipio para preguntar sobre esta situación. Desde la casa edilicia se comprometieron a derivarnos con una persona encargada, pero hasta la publicación de esta nota, no han respondido los mensajes.