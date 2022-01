María Useche (66) llegó al país junto a su esposo chileno en 2016 debido a la crisis que enfrenta su nación. Si bien ella esperaba tener un mejor futuro en Chile, nunca se imaginó que con una idea para aumentar sus ingresos, terminaría perdiendo sus ahorros.

Esta mujer nacida en Venezuela recurrió al Cazanoticias de CHV Noticias para denunciar su caso y que “nadie más sea estafado”, luego de invertir en empresa online.

Con su marido llegaron juntos a vivir a Santiago Centro. Él trabaja fuera del hogar mientras que el otro ingreso que tiene la familia es vender bebidas en el edificio donde reside.

María indicó que si bien no es un trabajo que le genere mucho dinero, es “un aporte más para la casa”.

Lee también: Estafas cibernéticas: Las prácticas que debes evitar para no ser víctima de uno de estos delitos

En busca de mejorar su calidad de vida, la venezolana comenzó a buscar información acerca del “mercado del futuro”, es decir Bitcoins y criptomonedas. Son términos que suenan constantemente hoy en día en las redes sociales, pero es relevante conocer bien cómo funciona el sistema para integrarse a este nuevo tipo de comercio.

Lee también: Atención, padres: Crecen denuncias de grooming en popular videojuego “Roblox”

“Leí que era el dinero del futuro y me motivé porque uno nunca sabe”, indicó María Useche.

El 12 de diciembre, sin contar a nadie y por decisión propia, decidió ingresar a una plataforma virtual de inversiones que encontró en Internet: ABinvesting.

La empresa a la cuál acudió María, trabaja a nivel internacional y la dirección de sus oficinas se encuentra en las paradisiacas Islas Mauricio, paraíso fiscal ubicado en el Océano Índico frente a las costas de África.

Su sitio web, que también indica que la empresa está regulada por la normativa de Chipre, asegura que la empresa es legal y que incluso son patrocinadores digitales del equipo argentino de fútbol Boca Juniors.

Sin embargo, sus perfiles en redes sociales parecen no estar muy desarrollados, con seguidores que incluso no llegan a un centenar, como es el caso de Twitter, donde solo 67 usuarios los siguen.

El mecanismo

Cuando se decidió e ingresó a la plataforma, a María se le solicitó invertir inicialmente 200 dólares, con la promesa de que este monto aumentaría en 98 dólares.

Lee también: “El Estado como policía de internet”: La disputa por el proyecto que busca regular las plataformas digitales

Sin hacer ningún movimiento extra, al día siguiente la mujer efectivamente tenía $298 en su cuenta y así siguió subiendo el valor por un par de días más. Sin embargo, todo se complicó cuando un ejecutivo le pidió que siguiera invirtiendo dinero, pero la plata que María obtenía con las bebidas no le era suficiente para entregar a la empresa virtual.

La venezolana indicó que fueron muy insistentes y aquella presión le generó un “gran estrés”, por lo que finalmente decidió aportar 200 dólares más en la plataforma. El problema es que al cabo de unos días, revisó los resultados de su inversión y vio un gran cero.

A pesar de que ya no tenía recursos en su plataforma, nuevamente le pidieron invertir más dinero, pero María se había quedado sin circulante y no tenía más plata. Como esta ciudadana venezolana no podía aportar más dinero, según su propio relato, la empresa le bloqueó su perfil y a pesar de los intentos, no se pudo contactar con ningún ejecutivo que le explicara lo que había ocurrido.

“No es confiable. Es una trampa donde te envuelven”, indicó la venezolana a CHV Noticias.

Lee también: Alerta por masiva venta de ácido hialurónico en internet

Evitar riesgos al invertir online

Según indicó la Brigada de Delitos Económicos de la PDI no existen denuncias en esa unidad contra ABinvesting. A pesar de lo anterior, desde el organismo policial recomiendan que quienes tengan la idea de invertir su dinero de manera online, se cercioren que la empresa que ocuparán “tenga al menos una sede y representante legal en Chile, para que el proceso de denuncia sea manejable con las autoridades del extranjero”.

En el caso de la empresa que denunció María, sus agentes de pago se encuentran en Chipre y no existe un acceso directo desde Chile más allá de los ejecutivos telefónicos.

Cuando intentamos contactarnos con ABInvesting por este caso, recibimos una escueta respuesta de una de sus ejecutivas, quien advirtió que no era voz oficial de la compañía, pero informó que “somos una empresa regulada. Ella aceptó la política de la empresa, ella sola se registró. Siempre se les comunica a los clientes”.

Por otro lado, en redes sociales han aparecido varias críticas a la forma de operar de la empresa, aunque sin entregar antecedentes particulares respecto a sus denuncias.

Amigos cuidado con la gran estafa DE ABINVESTING Te piden dinero para invertir en grandes empresas y es solo UN ROBO

ES DE REINO UNIDOS

NO RESPONDAN Y CORTEN LAS LLAMADAS SON ESTAFADORES PROFESIONALES — Margarita Ortega Hen (@Margari49390730) November 8, 2021

ABInvesting, Xtrade y la mayoría que ofrecen segundo sueldo con bitcoin o amazon, cursos y apoyo de un asesor o asesora, lo único que hacen es llamarte y llamarte para pedirte que sigas depositando US$ si realmente quieres tener éxito. PERO ESTO ES ESTAFA SEGURA Y ADIOS TU DINERO — Walter Sánchez (@wr_sanchez) July 10, 2021

OJO ES UNA ESTAFA!!! ALERTA ABINVESTING ES UNA ESTAFA! pic.twitter.com/fdm2r4e58t — Cristian Patriota 🇨🇱 (@CrisRon11) August 18, 2021

Lee también: Presunto interlocking horizontal: Banco de Chile descarta que Hernán Büchi sea miembro de otras entidades financieras

Al momento del cierre de esta nota, la empresa no respondió los llamados directos, correos electrónicos y mensajes en Whatsapp para entregar su versión respecto a la denuncia que llegó a nuestro Cazanoticias.

Sin embargo, su página web cuenta con varias advertencias antes de solicitar algún registro, dando a entender que la pérdida de dinero es posible: “Operar con estos productos puede suponer la pérdida de su capital invertido. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos que conllevan antes de realizar cualquier transacción. Nunca debe invertir más de lo que pueda permitirse perder”.

Cómo opera este servicio online

ABinvesting funciona a través del Trading, palabra que traducida se entiende como “comercio”, pero que consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercados (acciones y divisas).

El fin es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía, es decir, el aumento del valor de una activo.

Quienes actúan en el trading “son agentes importantes del mercado, pero también deben ser regulados porque a veces tienen conflictos de interés en las inversiones que están recomendado de comprar y vender“, indica el economista Cristián Echeverría y director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo.

Lee también: Venezolana denuncia una presunta estafa en empresa virtual de remesas: “Reuní ese dinero con la esperanza de operar a mi abuela”

Según precisó el experto, “el aparato regulatorio actual, esta orientando solamente a las empresas establecidas como lo son bancos o fondos de inversión. Pero el segmento virtual, hoy por hoy no está regulado“.

En caso de que presentes un caso de estafa de sistema financiero online, la PDI indicó que “puedes denunciar como cualquier otra causa”, esto es a través del sitio web www.pdichile.cl o por teléfono al 134.