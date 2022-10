Hasta levantó el dedo del medio: Denuncian a conductor que impidió el avance de una ambulancia

Un enfermero denunció la incomprensible reacción de un conductor, que en plena emergencia camino a Melipilla no dejó pasar a una ambulancia. Pese a que las sirenas y las balizas identificaban al vehículo, la persona no se hizo a un lado. No conforme con eso, el sujeto insultó a los funcionarios levantándoles el dedo del medio.