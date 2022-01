Desde el comienzo de la pandemia, los delitos a través de internet han aumentado considerablemente, como el que llegó a través de una denuncia a nuestro Cazanoticias, donde un usuario expuso al “Maestro Antonio”, un supuesto chamán que desde una línea telefónica en Perú engaña a la gente.

El siniestro personaje amenazó a la madre del denunciante por mensajes vía Whatsapp. Ahí aseguraba que “la santa muerte iba a acabar con su vida”, si no realizaba una ofrenda: una transferencia de $100.000 pesos a una cuenta de ahorro del Banco Estado.

Leticia recibió dos videos del “chamán” realizando la supuesta maldición desde un número ubicado en Perú. En uno de estos se puede ver como prende la impresión en papel de una imagen con la cara de Leticia, que es la misma foto de perfil que utiliza en Whatsapp.

Fabián, el hijo de Leticia, tuvo la suerte de estar junto a su madre y pudo percatarse de que algo andaba mal. “Mi mamá estaba muy asustada, ella creyó en el video, (…) me habló casi llorando”, relata.

Él eligió seguirle el juego al “chamán”, para ver hasta donde escalaba la situación. Ahí fue cuando este espiritista le ofreció una solución. Para sortear este maleficio debía realizar una transferencia de $100.000 a una cuenta de ahorro del Banco Estado.

Tras ese mensaje, Fabián decidió bloquear el número. Según cuenta el hijo de Leticia, siguieron hostigando a su madre vía Whatsapp desde otros números de teléfono, aunque de manera mucho más agresiva.

Ante esta situación, Leticia denunció estos hechos a la Policía de Investigaciones (PDI). El problema fue que ahí le comunicaron que no podían investigar debido a que ella no transfirió el dinero, por lo que el delito no fue consumado.

Consultados por Chilevisión Noticias, desde la PDI aseguraron no tener antecedentes de otros tipos de denuncias relacionadas al “Maestro Antonio”.

¿Qué precauciones tomar ante estos delitos cibernéticos?

Según la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, existen diferentes recomendaciones a seguir para no caer en este tipo de estafas.

No ingreses a enlaces desconocidos: “Si le llega un link no solicitado o de una fuente desconocida, no lo abra. Esto podría permitir a los delincuentes acceder a sus cuentas”.

Activar la verificación en dos pasos: En Whatsapp puedes activar este mecanismo de seguridad, el que te pedirá una nueva contraseña cada vez que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo.

Además, en el caso de que hayas caído en alguna estafa de este tipo, asegúrate de advertir sobre esta situación a tus contactos para así evitar que otras personas pasen por la misma situación.

