“La discapacidad no es impedimento”: Estudiante ciego logra 799 puntos en la PAES y sueña con estudiar Derecho

Manuel Montecinos es el nombre del estudiante de Paillaco que obtuvo 901 puntos en Ranking, 891 en Lenguaje, 886 en NEM y 799 a nivel general en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) para el proceso de admisión en curso.

Un resultado sorprendente y que da cuenta del esfuerzo que aplicó para su preparación. Esfuerzo que, cobra aún mayor relevancia, si se considera que el joven tiene ceguera total y que debió sortear las adversidades de un mundo pensado para las personas sin discapacidad.

También seleccionado nacional de Goalball, Manuel ahora piensa en su futuro con la misma determinación que lo llevó a conseguir la mencionada hazaña: planea ingresar a la universidad en la carrera de Derecho.

En conversación con CHV Noticias, el destacado alumno egresado contó cómo se preparó para la prueba, reveló su reacción al momento de enterarse de su puntaje y detalló el apoyo que recibió de su Liceo Rodulfo Amando Philippi durante su formación.

El factor inclusión en su Liceo

Durante la enseñanza media, Manuel cuenta que su establecimiento educacional contrató a un educador diferencial para apoyar su aprendizaje y guiar su proceso de preparación de cara a la PAES.

“Usaba un programa para el computador (Jaws) que tenía algunos comandos y se me hacía un poco complejo. Luego, el liceo me contrató a un profesional y me empezó a enseñar, fue genial”, relata.

En esa misma línea, señala que recibió el apoyo del educador en “muchos horarios y en muchas clases”, realizando también pruebas de manera sostenida para alcanzar el objetivo final.

Al respecto, el alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, señaló a CHV Noticias que “es una clara señal hacia donde debe transitar la Educación Media en Paillaco”, y que “es un ejemplo para todos los jóvenes y estudiantes del sistema municipal de la comuna”.

“Logré más de lo que yo esperaba”

Tras enterarse este martes de su destacado desempeño en la prueba de admisión, Montecinos señala que se puso muy contento y que “fue una noticia muy gratificante”.

“Logré más de lo que yo esperaba por ese momento. Fue muy genial, mi familia se puso muy contenta, todos estaban felicitándome”, detalló el estudiante.

Ahora, proyectando su futuro y considerando que las postulaciones acaban este viernes, el joven de Paillaco ahora apunta en una sola dirección: entrar a estudiar Derecho en la Universidad Austral.

“En un principio pensaba en la U. de Chile, pero preferí algo más cercano por muchos factores. En Santiago no tenía donde quedarme y fue un gran punto que tuve que considerar”, explica.

“Me gustaría que supieran que todo es posible”

A modo de reflexión, Manuel Montecinos hace un inspirador balance sobre el proceso junto con un emotivo y emocionante llamado a luchar por los sueños.

“Me gustaría que supieran que todo es posible”, dice. “Tengo una discapacidad visual, entonces, muchas veces se piensa que no se pueden lograr las metas y objetivos que uno tiene”.

En esa línea, añade que “durante estos cuatro años, he logrado todo lo que me he propuesto“. “Entonces, sinceramente, creo que uno puede lograr todo lo que se propone y quiere“, asegura.

Finalmente, el futuro abogado cierra con una importante advertencia a favor de la inclusión. “Creo que tener discapacidad no es impedimento para nada. Cada uno puede alcanzar y perseguir sus sueños”, sentencia Manuel.