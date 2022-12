Asistió a celebración y no regresó a casa: Estudiante lleva más de una semana desaparecido en Quilpué

Iván Vergara Sánchez, estudiante de 39 años de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, lleva más de una semana desaparecido en la comuna de Quilpué.

En conversación con CHV Noticias, Bárbara Vergara, hermana del joven extraviado, detalla que el último registro se remonta a la noche del martes 20 de diciembre, cuando se comunicó con un grupo de compañeros de curso vía WhatsApp después de asistir a una celebración por terminar el semestre.

“Les dijo que ya venía llegando a la casa, que se había bajado del colectivo desde Valparaíso hasta Quilpué y después estuvo caminando, porque en la noche no hay locomoción. Pero nunca llegó (al domicilio)”, relata.

La mujer indica que Iván, quien se desempeña en disciplinas artísticas como la pintura y la escultura, es una persona alegre y que “le gusta andar siempre arreglado”. “Él es cero tecnología en el sentido de que siempre pierde los teléfonos. Cada dos semanas o tres semanas los perdía, pero nunca dejó de contactarse con nosotros porque se conseguía el celular de sus compañeros y nos avisaba vía Instagram que estaba bien”, comenta.

El estudiante vive en el sector “Colina de Oro” en la comuna de Quilpué, junto a una tía con quien mantiene comunicación constantemente. “Los últimos días fueron totalmente normales, solo con el estrés del término de semestre. De hecho, el martes fue a celebrar con sus compañeros que habían cerrado el semestre y habían pasado todos”, cuenta la hermana del joven desparecido.

Una Navidad distinta

Bárbara Vergara explica que recién el pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, presentó la denuncia ante Carabineros por presunta desgracia. “Nosotros asumimos que Iván andaba celebrando, porque se estresó todo el semestre y que llegaría el miércoles (21), pero no llegó”, afirma.

Sin embargo, los días pasaron y la incertidumbre sobre el paradero de su hermano comenzó a apoderarse de la familia. “El 24 comenzamos a contactar a los compañeros de curso y ahí empezó la duda de nosotros. Pero nosotros hemos hablado con mi familia en estos días y asumimos que Iván había perdido el celular otra vez”, asegura.

Llegada la noche de Navidad, se contactaron con Angélica, una de las dos hijas del hombre desaparecido que viven en Concepción, en la Región del Biobío.

“Le preguntamos si es que su papá la había llamado por Navidad y nos dice que no. Y ellos tienen una comunicación fluida, entonces ahí empezamos a sospechar que esto no era normal. No es normal que no llame el 24 de diciembre en la noche, porque todos nosotros lo hacemos, incluso a veces tratamos de hacer videollamada todos juntos y nos saludamos. El único que faltó en ese momento fue Iván, por eso llamamos a la hija”, sostiene.

Debido a lo anterior, se dirigieron a la comisaría más cercana para constatar la desaparición del escultor, incluso estuvieron recorriendo hospitales “en el caso que llega un NN en el transcurso de esta semana”.

“Estamos súper preocupados”

La mujer cuenta que esta situación ha afectado anímicamente a toda la familia, y que parte de ella viajó desde Concepción hasta Quilpué para sumarse a la búsqueda.

“Mis papás están devastados. En estos momentos mis hermanos, que son de Concepción, están todos acá. Mi papá vino para acá y mi mamá está muy mal, con un cuadro de shock, con psicólogo y al cuidado de unas tías porque no puede viajar en esas condiciones”, indica.

Paralelamente, los compañeros y compañeras de curso de Vergara también colaboran repartiendo afiches por la ciudad con la imagen del hombre extraviado y los respectivos contactos.

“Quisiera pedir, que si alguien tiene alguna noticia de mi hermano, que se comunique con nosotros a la hora que sea. Por favor, ayúdenos a compartir en redes sociales la imagen de mi hermano“, afirmó Bárbara.

Finalmente, envió un mensaje para Iván: “Hermano, si me estás leyendo, estamos súper preocupados por ti. Lo único que queremos es que nos digas que estás bien y dónde estás, sólo queremos eso, para la tranquilidad de mis papás”, cerró.

CHV Noticias tomó contacto con Carabineros para obtener mayores antecedentes sobre la investigación. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota aún no existe respuesta.