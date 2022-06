Búsqueda intensiva de fondos: La meta de Evelyn Ortiz, la atleta chilena que sueña con llegar al mundial en Finlandia

Campeona Iberoamericana y top 4 mundial en la prueba de los 800 metros planos. Estos son algunos de los títulos que validan la trayectoria de Evelyn “Gacela” Ortiz, atleta chilena de 39 años que suma un nuevo objetivo a su carrera deportiva: Llegar al mundial de atletismo en Tampere, Finlandia.

“Uno vive en constantes planteamientos de objetivos y no se da cuenta de cuánto tiempo llevas logrando cosas, también con caídas como todos. Pero ya desde 2014, que fue la primera medalla internacional, que no he parado. Entonces mi carrera partió de una manera muy imprecisa y luego me he ido posicionando. Hoy día siento que ya soy parte de las mejores del mundo en lo que hago“, confiesa la deportista en entrevista con CHV Noticias.

Ortiz dedica los siete días de la semana al deporte, ya sea por su labor como profesora de Educación Física, su trabajo en la Municipalidad de Lo Barnechea o sus clases online y a domicilio. “En realidad tengo una vida de mucho trabajo para poder costear todo lo que significa el viaje de competencia“, afirma.

La atleta también habla sobre sus inicios en esta disciplina, sosteniendo que nació de una manera muy “lúdica” y “natural”. En su natal Curicó, recuerda que sus padres la mandaban a comprar a un almacén cercano y le tomaban el tiempo de cuándo tardaba en regresar.

“Siempre sobresalí un poco por mi capacidad para correr, de ahí también el apodo de ‘Gacela’. Yo competí desde muy chiquitita, desde los 4 años. Llevo 35 años de mi vida en esta actividad”, rememora con orgullo.

En ese sentido, considera que lo más gratificante de su carrera es “el círculo en el cual uno se logra mover, las personas que uno conoce y algunos reconocimientos que para mí han sido mucho más claves que las medallas. Por ejemplo, ser elegida una de las mujeres influyentes de la Región del Maule o Mejor deportista, creo que eso habla de algo más global, lo que me importa mucho”.

Sin embargo, por otra parte reconoce que en esta disciplina “uno va forjando una vida muy solitaria a pesar de estar rodeada de gente. El estilo de vida que una debe tener, hace alejarte y ser de una manera mucho más ermitaña que el resto“.

“A mí me gusta más estar sola, prefiero la lectura o la música en vez de salir, por ejemplo. El no querer estar en tantas cosas masivas o más normales para el resto por estar haciendo lo que más me gusta, tiene sus costos en términos de todo: desde amistades hasta parejas”, afirma.

Ser atleta máster

Máster es la denominación que recibe un atleta que supera la edad media normal de los deportistas de élite. En este grupo se encuentra Evelyn Ortiz, quien transparenta las dificultades por pertenecer a este segmento.

“La categoría máster siempre está en un escalafón mucho más abajo, porque nosotros tenemos distintas competencias. No tenemos ciclo olímpico ni Panamericanos, solamente tenemos sudamericanos, iberoamericanos y mundiales, que consta desde los 30 años en adelante. Entonces es diferente, los recursos están siempre destinados más para las nuevas generaciones, por eso debemos acudir a los privados y a lo que uno mismo genera en su trabajo“, explica.

Por esa razón, este martes 7 de junio se reunió con la ministra del Deportes, Alexandra Benado, instancia que califica como “una reunión que siempre esperé”.

“Siempre quise tener la posibilidad de decir lo que pasa en el deporte máster, para que nos tomen en cuenta y se visibilice lo que nosotros hacemos. Tuvimos una tremenda acogida por parte de la ministra“, dijo la deportista.

Además, reveló que a partir de esta conversación con la secretaria de Estado se instalará una mesa de trabajo entorno al deporte máster. “Será un hito dentro de lo que se ha hecho antes, ya que nunca se ha considerado en ninguna mesa de trabajo la categoría master. Quedé muy conforme con la reunión“, asegura.

Mundial en Finlandia

Dentro de los puntos que conversó con la autoridad de gobierno, estuvo su anhelado viaje a Finlandia para participar en el Mundial de Atletismo 2022, que se llevará a cabo entre 28 de junio y el 10 de julio del presente año. “La ministra me dijo que, en la medida que se pudiera, iban a apoyarme”.

Hace unos días, “Gacela” inició una campaña a través de la plataforma Esponsor, en que busca reunir fondos para costear su participación en la cita planetaria. ¿La meta? $5 millones, de la cual sólo lleva el 30%, que le ha permitido comprar los pasajes al país europeo.

“Uno tiene que estar muchos días afuera y Tampere, que es donde se va a hacer el mundial, es una de las ciudades más caras de Europa. Entonces el costo es mucho más alto, son varios días. Lo que estoy solicitando en el fondo es plata para poder suplir lo que es alojamiento, la comida y moverme en Finlandia“, plantea.

Antes de cerrar la entrevista, la atleta entregó un consejo a quienes se estén iniciando en el mundo deportivo: “Que disfruten mucho cada etapa, que siempre considere los contextos en el cual está practicando el deporte, porque los factores externos son importantes y que sea muy perseverante. Esto es disciplina y perseverancia”.