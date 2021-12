Un grupo de ex alumnas del Colegio Santa Familia, ubicado en la comuna de Santiago, se han manifestado enérgicamente en contra de la demolición de un antiguo colegio y su capilla, cuyo terreno será usado para la construcción de un mall chino.

Carmen Gloria Labra, quien fue estudiante del establecimiento y ahora es apoderada, relató en conversación con CHV Noticias que “en diciembre de 2018 nos llega una carta de una religiosa que nos dice que el colegio fue vendido y que se cierra el año 2022. Nosotros como apoderados quedamos sorprendidos. Empezamos a hacer grupos de Facebook para ver qué hacer”.

“Hay una capilla que tiene un valor histórico. En ese barrio Meiggs, que está muy malo por la delincuencia y el comercio ambulante, se entiende que no sea sostenible un colegio. Pero ¿qué pasa con la educación de los niños?”, afirmó.

Labra afirmó además que “el lugar se vendió en una alta suma y las religiosas hasta el día de hoy no han explicado qué van a hacer con el dinero, con el inmobiliario del colegio, que creo que sí se debería dar a conocer públicamente”.

“Que el colegio sea demolido por un mall chino se contradice con los valores que las mismas religiosas nos entregaron, como la caridad, el amor al pobre ¿y se quedan con este dinero?”, apuntó.

Actualmente existe una petición en el sitio web Change.org que se llama “Salvemos Nuestra Capilla CSF”, que hasta el momento tiene más de tres mil firmas con la que se busca detener la desaparición del templo religioso.

Los creadores de la iniciativa aseguran respecto a la venta del terreno donde está el establecimiento educacional que “los planes son que toda la infraestructura será demolida, incluyendo nuestra querida y hermosa capilla, en la cual realizamos tantas celebraciones que enriquecieron nuestro espíritu y fe”.

“Muchas veces fue nuestro espacio de recogimiento, reflexión y respiro espiritual, por lo que nos entristece mucho saber que ese espacio será derrumbado”, indicaron.

“No tiene valor patrimonial”

Por su parte, desde el establecimiento educacional aseguran que, si bien comparten la pena y el dolor de la comunidad educativa, la capilla no tiene ningún valor histórico ni patrimonial.

Al respecto Miguel Hafar, vocero del Colegio Santa Familia, afirmó que “me dijeron que antes de vender se hicieron las averiguaciones, se trajo a un arquitecto y dijeron que no hay edificios antiguos ni nada patrimonial. La capilla menos, es de lo más nuevo que hay”.

“La capilla no es antigua, pueden venir a verla y evidentemente no es antigua. No tengo la fecha de construcción, pero debe tener como 40 o 50 años máximo. Lo que es seguro es que no es antigua ni tiene un valor patrimonial histórico. Además no es una capilla comunitaria, es una capilla privada para uso del colegio”, agregó.

Al ser consultado por si ha existido algún reclamo formal por parte de ex alumnas o apoderados por la demolición del recinto, Hafar indicó que “por lo menos por los canales regulares, no. Hemos tenido harto contacto con ex alumnos y con el Centro de Padres porque hemos tenido hartas actividades. Los dos sábados pasados se estuvieron haciendo visitas con tours guiados al colegio. Hay grupos de ex alumnas que nos han ayudado a armar esto”.

“Nos han manifestado que tienen pena, que es incomprensible, lo mismo que nos han dicho los profesores. Tenemos claro que hay pena y hay dolor. Un colegio es como una segunda casa. Tenemos plena conciencia de que aquí hay un sentimiento fuerte de pérdida y de duelo”, manifestó.

Sin embargo, recalca que “sin ser arquitecto ni constructor civil, puedo decir que es muy evidente que no hay nada antiguo. No es el Barrio Brasil, no es el sector de París y Londres del centro de Santiago”.