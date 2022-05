Falta de médicos y alimentos: Las graves dificultades que genera la falta de conectividad en la Isla Santa María

Los habitantes de la Isla Santa María, territorio insular perteneciente a la comuna de Coronel, Región del Biobío, han denunciado por años problemas de conectividad con la zona continental, donde vecinos y vecinas se abastecen con insumos básicos y servicios de salud.

El único medio de transporte para arribar desde la isla, hacia Lota, es la embarcación llamada Llacolén, perteneciente a la Naviera Puelche. Sin embargo, la barcaza, según revelan, constantemente tiene desperfectos técnicos, dejando a las personas totalmente desconectadas.

Incluso, el hecho más reciente fue la falla de su generador principal y de una de sus anclas, lo que significó que la zona quedara por ocho días desconectada del resto del país. Asimismo, las autoridades autorizaron un viaje excepcional para el pasado martes 24 de mayo para así facilitar el transporte, aunque aseguran que las mejoras aún no están totalmente aplicadas.

“La Armada a través de la autoridad marítima cumple su rol de fiscalización en cuanto a las medidas de seguridad de toda embarcación”, señaló en diálogo con CHV Noticias el teniente primero Alex Jeldres de la Capitanía de Puerto de Coronel.

“En estos momentos es la empresa de la barcaza Llacolén la que tiene que levantar las observaciones y depende de ellos las gestiones para certificar como autoridad marítima que se hayan cumplido. Ahí podríamos autorizar de forma normal los itinerarios de la barcaza, una vez que se logren superar las observaciones “, añade el funcionario.

Al ser consultado por la regularidad de las fallas, indicó que ha pasado con frecuencia, y que los desperfectos han sido tanto mecánicos como de seguridad.

Un residente insular que prefiere mantener su identidad anónima, al que llamaremos Marcelo para esta nota, manifestó a CHV Noticias que la barcaza es primordial para la isla. “Toda la gente usa las embarcaciones para traer materiales de construcción, alimentos para sus hijos, y vestuario. Es una isla rural, no hay locales comerciales, por eso toda la gente va al continente a comprar los enseres básicos. Solo hay una posta, no hay especialistas médicos por lo que esta forma de transporte marítimo es primordial“, precisó.

Los serios problemas de conectividad

En ese contexto, CHV Noticias pudo comunicarse con la presidenta de la Junta de Vecinos de Puerto Norte, Aurora Chamorro, quien dejó en evidencia los serios problemas que afectan por años a la zona insular.

“Desde que se fue la naviera Santa María y se trajo la Naviera Puelche ha comenzado el fracaso. Con todo lo que el Estado paga, la empresa no ha dado el ancho para el transporte insular. Son embarcaciones demasiado viejas que adecúan sus condiciones para traerlas a la isla. Nosotros apuntamos a que en lsla Santa María deberían haber dos medios de transportes: El primero de carga y rodados y el segundo de pasajeros y carga, para que no pase lo que ocurre hace años”, señaló Aurora.

“La gente da pena. No tiene recursos para pagar el ir y venir, porque em el sector de Pueblo Hundido no tienen llegada de vehículos alternativos y no tiene locomoción para llegar a Coronel. Nosotros tenemos que tener alrededor de 70 mil pesos para entrar y salir de la isla. No ha sido mucha la ayuda del Estado”, detalló.

“Tenemos la barcaza subvencionada por casi 80 millones de pesos mensuales y nos tienen desconectados sin siquiera poner una alternativa. Los contratos los hacen a puertas cerradas entre el Ministerio de Transportes y la Naviera. Jamás nos han llamado para ser parte de las condiciones. Hoy le alargaron un año más de licitación, y la Naviera está con serios problemas”, denunció la dirigenta.

Rampas y barcaza

“Necesitamos rampas en Puerto Norte, que arreglen la rampa en Puerto Sur y que hagan una rampa en Lota. Aunque pertenezcamos a la comuna de Coronel, todo está en Lota, porque hay ferias y está todo a la mano. Nosotros no tenemos recursos para llegar a Coronel, donde hay que pagar para todo”, afirma.

“La barcaza se hizo chica. Viven 2.500 personas en la Isla. Para poder salir en vehículo hay que pedir cupo con dos meses de anticipación. Sume los malos tiempos, que la barcaza generalmente tiene desperfectos y lo peor de todo es que no hay alternativas. Se nos acaba la harina, no tenemos salud, por la pandemia se nos morían en el muelle los pacientes esperando salir”, manifiesta.

Los costos asociados tras la falta de transporte

En ese sentido es que la dirigenta indica que el tema más grave de la zona es la salud. “Las personas están más de un año esperando horas médicas. Nosotros dependemos del transporte y sin él se nos acaba la vida”, agregó Chamorro.

“Tenemos problemas satelitales, cuesta mucho comunicarse. Tenemos problemas para las emergencias, problemas de agua potable y de caminos, el cual lleva nueve licitaciones solo para hacer un kilómetro que conecte el muelle con educación y salud, entre las caletas”, denuncia.

“Es tanta la desilusión y la pena. Nosotros no decidimos dónde nacer. Aquí hacemos patria, pero somos seres humanos que queremos que nos miren como personas. Hemos visto a la gente botada, que pierden su comida, niños y niñas desde las 9 AM, hasta las 4 PM en un muelle a la intemperie. Los adultos mayores no tienen con qué cubrirse”, lamenta.

“Los profesionales de la salud y de la educación no pueden entrar. Carabineros tiene que comprar petróleo en bidones. Los profesores no pueden llegar, o se quedan en el continente o se quedan en la isla. El internet ha sido un fracaso al igual que la telemedicina” critica.

Desde la Delegación Presidencial

Aurora Chamorro fue al continente y le pidió a la delegada presidencial que se trasladara a la isla. “No puede pasar de aquí al 30 de mayo. Lo que nosotros necesitamos es que el Estado nos mire, nos pregunte y no que otra persona decida por nosotros”, sentencia.

Al ser consultada la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, respondió: “Efectivamente es un tema extremadamente grave. Hemos estado en comunicación con la dirigencia de la Isla Santa María. Estamos muy preocupados y viendo como podemos avanzar para ayudar. Lo que nos interesa es lograr que exista una comunicación directa con la Isla, que la gente se pueda mover”.