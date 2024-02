Acusan discriminación: Familia gitana fue obligada a pagar por adelantado en restaurant de Viña

Diego Núñez acudió a Cazanoticias para denunciar un hecho que vivió junto a su familia en un restaurant de Viña del Mar. La situación además fue expuesta en redes sociales, donde provocó indignación en la comunidad gitana, acusando discriminación en su contra.

De acuerdo con lo relatado por el afectado de origen gitano, él y su familia acudieron al local Ají del Mar de la Ciudad Jardín, donde al llegar les exigieron que pagaran lo que iban a consumir por adelantado, sin siquiera haber probado un bocado de su comida.

“Nos cobraron la cuenta antes de consumir y a los otros clientes no. Ellos mismos me dijeron que reclame mis derechos, ya que estaban haciendo diferencia conmigo y mi familia sólo por ser gitanos”, relató Diego.

“Pasamos mucha vergüenza”

Según comentó, pagó $20 mil para que los pudieran atender; y sin cuestionar mayormente esta situación, fue otra consumidora del local quien lo alertó sobre la acción.

“Me dijo que era raro que me cobraran antes de consumir y ver el plato. Ahí le pregunté si a ella le hicieron lo mismo, y me dijo que no“, agregó.

“Ahí fue cuando los llamé (a los trabajadores) y me dijeron que a los gitanos les cobran antes por hechos que han pasado” en el restaurant, indicó.

De hecho, tal como se observa en el registro viralizado en TikTok, fue el garzón quien le dio esta explicación, asegurando que el local tomó esa medida porque “después reclaman que hay un pelo en la comida y no pagan, y se van”.

Esas palabras produjeron la evidente molestia de Diego y su pareja, quienes acusaron que esto se trataba de un acto discriminatorio e ilegal.

Considerando lo anterior, decidieron pedir su dinero de regreso y retirarse del lugar; aunque no sin antes preguntar por el gerente del restaurant, el cual se encontraba supuestamente en Santiago.

“Pasamos mucha vergüenza y el gerente estaba adentro, y no quisieron salir”, sentenció Diego.

Revisa el video acá:

Síguenos en