Maximiliano (5) es el primer niño en Chile que fue operado del cerebro con un implante. Sufrió una asfixia neonatal que lo dejó con daños neurológicos severos. Ahora toma 15 medicamentos, tres veces al día, y uno de ellos cuesta $1.200.000.

Carolina Salas y Ricardo Muñoz, sus papás, han tenido que arreglárselas como pueden para conseguir esa suma de dinero y ya llevan más de un año teniendo que costearlo por sí mismos.

Se trata de la tetrabenazina, fármaco que le fue recetado debido a su distonía, una condición que le provoca movimientos involuntarios y rigidez en todo su cuerpo, mismo motivo por el que fue sometido a cirugía en noviembre de 2020.

Junto a su distonía, Maxi sufre parálisis cerebral, epilepsia, problemas de la deglución, escoliosis y luxación de caderas.

Lee también: La Florida: Adulto mayor de 100 años se dedica a recoger cartones para sobrevivir

Su familia lo lleva desde Batuco, en Lampa, al Hospital Roberto del Río, en Independencia. Allí, su doctora de cabecera pidió una licitación para que el costoso medicamento les llegue mensualmente sin costos. Sin embargo, de eso ya ha pasado cerca de un año y no hay noticias.

Durante este tiempo, Carolina y Ricardo han debido aprender a hacer de todo para juntar el dinero. “Hemos lavado hasta autos, vendemos cosas de comer, hacemos muebles por encargo todo lo que nos genere los recursos“, cuentan a CHV Noticias. También han llevado adelante campañas y Carolina ha viralizado a través de Facebook la situación de su pequeño hijo.

Lee también: Familia necesita silla especial para que joven con distrofia se logre poner de pie: “Quiere cumplir su deseo”

Carolina reclama que la situación no le parece justa.

“El Maxi no está conectado a máquinas, entonces la gente piensa que su situación no es tan mala, pero él hace pausas respiratorias por los efectos secundarios de los medicamento, entonces yo a veces no puedo ni ir al baño. Tengo que estar siempre encima de él, viéndolo que no deje de respirar“, cuenta emocionada.

La familia busca que su caso llegue a las autoridades para que se agilice el trámite de la licitación. En tanto, quienes quieran aportar pueden hacerlo a la siguiente CuentaRUT de BancoEstado: