Familia se intoxicó por consumo de cereal que venía con escarabajos: “Los bichos están vivos”

Un grave y a la vez preocupante hecho denuncia una familia del sector norte de Santiago, donde dos integrantes resultaron intoxicados tras consumir un cereal en el que encontraron una desagradable y asquerosa sorpresa: Escarabajos vivos.

Un padre y una menor de cinco años terminaron intoxicados tras consumir Pillows de la marca ColaCao, producidos por la empresa ICB, los cuales fueron comprados en un supermercado de Chamisero, comuna de Colina.

Nicolás y su hija consumieron el producto durante el fin de semana y luego que ambos se sintieran mal, la esposa del hombre revisó el envase del cereal y encontró los insectos, lo que causó asombro y a la vez angustia a la familia de Las Canteras, en Colina.

“Mi hija comió los cereales viernes y sábado, yo solo el sábado y mi mujer no alcanzó a comer. Como vio que ambos nos enfermamos, revisó el producto y encontró los bichos”, manifestó el hombre que debido a la intoxicación presentó una indigestión estomacal de varios días.

Tras fotografiar a los insectos, los cuales están vivos y en gran cantidad en la bolsa que viene dentro de la caja, Nicolás, quien conversó con CHV Noticias, pudo comprobar que se trata del escarabajo de la harina.

De hecho, tuvo que visitar a un gastroenterólogo, quien aparte de recetarle medicamentos, le pidió una gran cantidad de exámenes, como TAC de abdomen y pelvis, coprocultivo, creatinina y estudios de sangre para determinar el grado de la intoxicación y descartar alguna otra enfermedad.

“Me parece un hecho súper grave y peligroso para la salud, sobre todo para chicos que están comiendo bichos y que además están vivos“, agregó la víctima.

¿Qué indicaron desde Jumbo e ICB?

Nicolás pidió explicaciones a las empresas ante la grave situación: “En el Jumbo me atendieron y hablé con la jefa encargada de calidad, y a ICB le informé lo sucedido recién el lunes, porque el call center no trabaja los fin de semanas y el lunes me dijeron que iban a realizar un seguimiento al caso, pero no han prestado mucha atención“, afirmó.

CHV Noticias también se contactó con el supermercado, que a través de la encargada del Área de Calidad, informó que Jumbo ya hizo un reclamo ante el proveedor (ICB), quien debe analizar la denuncia del cliente y entregar un informe para aclarar lo sucedido y contactarse con el afectado.

Además, comunicaron que retiraron y ya no están a la venta los productos que tenían la misma fecha de elaboración y lote que la caja que compró Nicolás.

También se intentó obtener la versión de la empresa ICB, quien elabora los productos ColaCao, sin embargo, hasta la publicación de este Cazanoticias, CHV Noticias no ha obtenido respuesta a la solicitud realizada, pese a los reiterados intentos por conocer la versión de la empresa ante la denuncia.

Video de los escarabajos en el cereal

Cedido: Cazanoticias CHVNoticias.

Síguenos en