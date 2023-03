En busca de la Gaviota robada: Ganador de competencia de Viña pide autorización para recuperar su premio

Alexis Venegas es un nombre reconocido dentro del mundo de la trova y la cantautoría nacional. Con más de 20 años de carrera, el artista se ha presentado en distintos escenarios tanto Chile como en el extranjero.

Dentro de estos eventos se encuentra el Festival de la Canción de Viña del Mar, el cual pisó por primera vez en 1999 para representar a Chile en la competencia folclórica con su canción Deja el miedo y ven a volar.

Cinco años después, volvió con su composición Tus Ojos, que terminó convirtiéndose en la ganadora de la competencia internacional. En manos del ex alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán, Venegas recibió la anhelada Gaviota de Plata y un premio de 30 mil dólares.

“Además de monetariamente, este premio me ayudó a poder viajar fuera del país, como Canadá o México. Es un soporte súper importante a nivel internacional, a pesar que yo no sea un artista tan masivo (…) Mis canciones siguieron sonando un rato, el Festival es una tremenda escuela“, señaló en conversación con CHV Noticias.

El robo de la Gaviota

A casi 15 años del triunfo en Viña, Alexis Venegas se despidió abruptamente del trofeo artístico luego que un grupo de delincuentes ingresaran al domicilio en que se encontraba guardada, ubicado en la comuna de La Granja.

“Fue en el año 2017 o 2018. Me la tenía una amigo guardada en su casa, pero a él le entraron a robar. Entre las cosas robadas estaba mi Gaviota. Se hizo la denuncia a Carabineros y desde que me pasó eso, empecé a escribir a la municipalidad (de Viña del Mar) de manera formal“, cuenta el artista.

Si bien interpusieron la denuncia respectiva, Venegas señala que “nunca se supo nada, no llamaron a mi amigo ni a mí a reconocer especies. Esa Gaviota nunca apareció, capaz que ande por ahí en un persa“.

— ¿Le ha comentado esto a algunos colegas?

“Sí, a mis colegas les comento. Pero más que nada se ríen, como no tengo guardada mi Gaviota. Es un robo que le puede pasar a cualquiera y le pasó a mi amigo. Es muy chistoso, porque todos mis amigos músicos me visitaban, iban al rincón de la Gaviota y la levantaban. Era como ese fetiche”.

Producto de lo anterior, el cantautor inició una campaña en redes sociales para ver la posibilidad de obtener una réplica del premio. “Lo que estoy pidiendo es que la alcaldía me autorice a pedir una réplica de mi Gaviota robada”, recalca.

“En el fondo me la puedo pagar yo también, no pido que me la regalen. Solo pido que me autoricen a tener una réplica, porque la perdí tristemente y no me la venden en Broncerías Chile si no estoy autorizado“, sostiene.

Desde que ocurrió el robo, el ganador de Viña 2004 asegura que se ha contactado en varias ocasiones con el municipio de la Ciudad Jardín. “Lo he hecho por las vías formales, por las oficinas de parte virtual, pero no me pescó (Virginia) Reginato ni la actual administración. Yo no pido que me regalen, sino que una autorización”, subraya.

CHV Noticias tomó contacto con el equipo de comunicaciones del municipio viñamarino, el cual aclaró preliminarmente que “las gaviotas no las manda hacer el municipio, sino los canales que tienen a cargo las concesiones”.