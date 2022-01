Gabriel Bórquez cumplirá 7 meses el próximo sábado 29 de enero, sin embargo, será un día incierto para él y su familia, debido a que la mitad de su vida la ha pasado en centros de salud para poder tratar la rara enfermedad de Hirschsprung, que genera una obstrucción en el intestino grueso.

“Él es mi vida y estoy luchando para que esté bien”, relata Katalina Godoy de 21 años, quien es madre soltera del menor y con quien vive en la ciudad de La Ligua.

Los primeros meses del menor no han sido fáciles ya que en su segundo día de nacido, notaron que tenía problemas intestinales y, al cuarto día, se le produjo una obstrucción interna, por lo que los médicos tuvieron que hacer una cirugía de ileostomía, que implicaba una abertura en su vientre.

La enfermedad de Hirschsprung es una malformación congénita. “Cuando las células ganglionares no llegan hasta el recto detienen su viaje, los recién nacidos no pueden evacuar y su intestino normal se empieza a dilatar porque acumulan gas y heces que los menores no pueden expulsar, es ahí cuando se perforan los intestinos y necesitan un estoma”, explicaron desde el Centro Colorrectal a Katalina.

“Llevé a mi hijo al Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar y estuvo hospitalizado desde el 30 de junio hasta el 4 de septiembre”. Sin mejoras y con una nueva obstrucción, Gabriel fue derivado a Santiago donde le hicieron nuevas biopsias, pero no fueron concluyentes.

“Le han realizado 3 pruebas y la única correcta fue la que confirmaba tener Hirschsprung”, dijo la madre. “No conozco en profundidad la enfermedad de mi hijo. Los doctores no han logrado conseguir una respuesta clara en los exámenes” agregó Katalina a CHV Noticias.

La mujer decidió enviar por correo las biopsias tomadas en Chile a un Centro Colorrectal en México, donde expresaron “preocupación por la biopsia minúscula, ya que no tienen la profundidad adecuada para hacer el diagnóstico”. Esta situación, llevó al colapsó a la madre ya que señaló que “en Chile no están preparados para esta enfermedad”, por lo que decidió buscar por todo el mundo una solución a la patología de su hijo.

La cirugía millonaria de Gabriel en México

Katalina se comunicó con Luis de la Torre Mondragón, quien atiende en el Children’s Hospital Colorado, en Estados Unidos. El doctor se mostró interesado en el diagnóstico de Gabriel y le dijo a la madre estar dispuesto a preparar una cirugía con una técnica moderna para el menor.

De la Torre fue el primer médico en desarrollar el descenso transanal endorectal para Hirschsprung, una técnica quirúrgica que fue publicada en 1988 y que ahora se realiza en diferentes partes del mundo.

A pesar de que el contacto con el doctor suena esperanzador, él solo atiende en Estados Unidos y en casos como Gabriel, hace excepciones para viajar hasta México y economizar el trayecto a algunos pacientes, realizando las cirugías ahí.

Para poder tratar al menor, su madre debe costearse los pasajes, el traslado, la comida, la operación y todo lo que implica mejorar la salud en otro país.

“Estamos intentando juntar todo el dinero para poder llegar a México en buenas manos. En Chile ya han experimentado y han hecho lo que han podido con Gabriel”, expresó la joven mujer.

Son alrededor de 30 millones de pesos los que la familia calculó que podría costar la cirugía en el extranjero, por lo que Katalina se ha estado organizando con distintas rifas y completadas para juntar el dinero.

“Las rifas las he hecho en mi casa y donde viven mis papás en Valle Hermoso. También he preparado platos únicos a beneficio para conseguir dinero”, cuenta la mujer.

Gabriel y Katalina se encuentran lejos de la meta, pero aún así no han bajado los brazos para salir adelante pese a la enfermedad de Hirschsprung.

“La fe mueve montañas y se va a poder llevar a cabo lo que él necesita porque es un guerrero de la vida. A sus cortos meses de edad sigue dando la lucha junto a su maravillosa mamá“, comentó Maryte Marin a CHV Noticias, amiga de Katalina.

La madre del menor creó un Instagram para hacer un seguimiento público a la enfermedad de su hijo y compartir con más personas, las iniciativas para juntar dinero para el viaje a México y poder tratar la enfermedad de Gabriel.

“Para mí es importante que se solucione el problema de base. No hay buenos procedimientos con los niños que tienen enfermedades colorrectales en el país ya que no somos los primeros en viajar a México por una enfermedad así“, puntualizó Katalina, madre de Gabriel.

