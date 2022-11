“No me dejaron explicarles nada”: Habla hombre que recibió brutal golpiza de dos carabineros en Cauquenes

Dos carabineros fueron dados de baja luego de una brutal golpiza a un hombre en Cauquenes, quien estaba ebrio y terminó con diversas heridas.

En el video, enviado a nuestro Cazanoticias, se puede ver cómo dos funcionarios policiales golpean en reiteradas ocasiones a René Pérez, en la cabeza y el cuerpo para posteriormente esposarlo y llevarlo detenido.

Consultados por CHV Noticias, Carabineros confirmó que luego de conocer los hechos se informó sobre lo sucedido al Ministerio Público, mientras que los funcionarios policiales fueron dados de baja inmediatamente.

Lee también: Hombre fue detenido tras robo de carga de camión en la Ruta 5: Está avaluada en más de $140 millones

La versión del hombre agredido

En conversación con nuestro medio, el hombre golpeado reveló que sí tomó alcohol y que había ido en su auto hasta una Copec para comprar cigarrillos.

Sin embargo, dijo que realizó una “mala maniobra” e intentó devolverse a su casa para guardar el auto, momento en que llegó Carabineros al estacionamiento de la bencinera. “Se bajaron y me pegaron altiro, no me dejaron explicarles nada”, indicó.

“Me golpearon y una señora que trabaja con mi esposa me defendió y me dejaron de golpear, me tomaron detenido”, continuó Pérez, quien confesó que “efectivamente iba con trago en el cuerpo”.

Lee también: Decomiso de drogas en Santiago Centro dejó a cuatro personas detenidas



Según su relato, los funcionarios policiales no le dijeron nada, simplemente comenzaron a golpearlo. “Yo les decía que me dejaran de pegar para que me esposaran tranquilo, porque me pegaban y uno tiende a defenderse inmediatamente de los golpes”, recordó.

Posteriormente, otros dos funcionarios policiales que también estaban en el lugar, llevaron al hombre a constatar lesiones al hospital de Cauquenes y luego fueron a la comisaría.

Pérez, quien durante este jueves irá al doctor para realizarse diferentes exámenes en la cabeza, quedó con graves heridas en el rostro, “una fractura nasal, en los ojos, veo re poco” y actualmente está en reposo.

Lee también: Tras persecución hasta Paine: Detienen a adolescente de 17 años que participó en tour delictual por Vitacura

Con respecto a las consecuencias que sufrieron los ahora ex funcionarios policiales, el hombre indicó que “igual me da lata, porque detrás hay familias (…) como persona, pero todos tenemos que asumir la responsabilidad (…) me da pena (…) pero así es el procedimiento”.

Finalmente, René contó que el caso lo dejó “en manos de los abogados”.