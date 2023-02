Hallazgo de extremidad humana en la calle causó alarma en Recoleta: Habría sido un accidente laboral

Un enigmático y sorpresivo hallazgo ocurrió durante este miércoles en Recoleta, donde una vecina de la comuna denunció la presencia de un brazo humano tirado en la intersección de las calles Av. México con Albano.

Así lo comunicó una residente del sector, y Cazanoticias de CHV Noticias, quien sostuvo que “estaba en mi casa y escuché el grito de una señora diciendo ‘llamen a los Carabineros’. No salí. Al rato escuché la sirena de la policía y ahí salí”.

En la misma línea, agregó que “una señora me dijo ‘hay un brazo’. Me asomé a la esquina y sí, vi un brazo, pero no dejaban acercarse“. “Después llegó información de que un hombre estaba en el Hospital San José sin brazo, así que se lo llevaron porque pensaban que podían operarle“, añadió.

Asimismo, la habitante reveló que “luego se supo que hubo una riña y que ahí pasó todo esto. Ahora se supo que fue en una feria cercana la pelea y tiraron el brazo acá”, según los rumores que rodean a este inusual hecho.

De todas maneras, de acuerdo a información preliminar que maneja Carabineros, el hecho corresponde a un accidente laboral.

El afectado arribó de urgencia al Hospital San José y un amigo del trabajador llegó, junto a funcionarios policiales, a buscar la extremidad con la finalidad de llevarla al centro asistencial para un eventual reimplante.

Por su parte, desde el recinto hospitalario confirmaron que, efectivamente, ingresó un paciente que perdió su brazo. Sin embargo, no pudieron entregar más información del caso, ya que es información resguardada.