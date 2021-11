Una madre de 43 años está desaparecida desde el pasado jueves 4 de noviembre en la Región del Maule.

Lilian Galleguillos Aguilera se extravió en la comuna de Colbún y conducía un auto Hyundai Accent de color gris plata, patente GX KS 48, el cual fue encontrado en un río a 1 hora de su casa, aproximadamente, según comentó su hermana, Leslie Galleguillos, a CHV Noticias.

De acuerdo a Leslie, la mujer vestía un polerón, una polera negra, calzas rosadas jaspeadas y unas alpargatas, mientras que la primera prenda fue encontrada a lado del río donde estaba el vehículo abandonado.

“Se perdió el día 4, ya a la madrugada del viernes 5, y no se sabe nada más de ella (…) es bien raro, apareció el vehículo y aparentemente no tiene cuerpo, tampoco pudo haber salido del auto porque los vidrios estaban arriba y puede que haya sido intencional, eso lo ven los peritos”, señaló.

Por otro lado, como familia no manejan ninguna teoría sobre lo que le podría haber ocurrido, pero “sabemos que ella no se fue porque quiso porque no le haría esto a mi mamá y menos a su pareja”.

“A lo mejor podría haber tenido problemas más grandes que no sabemos, pero no que ella se haya ido porque quiso o por hacerle este daño a nosotros, a una familia, porque ella era alegre, espontánea, divertida, entonces no sé, hay muchas cosas que pensar”, reflexionó Leslie.

Lilian había llegado a vivir hace dos años a Colbún y se fue de la comuna de Lo Espejo, en Santiago, junto a su pareja y posteriormente llegó una de sus hijas, de 20 años.

Según la información que maneja Leslie, la mujer salió sola y su última conexión en WhatsApp fue a las 1:59 am, mientras que en una grabación de cámaras de seguridad se le puede ver bajándose del auto antes de perderle el rastro.

Por ahora, la investigación está en manos de la Policía De Investigaciones, mientras que la familia de Leslie inició una campaña en redes sociales, viajaron hasta Colbún y piden que cualquier información sea entregada directamente a la PDI.