“Han cerrado ríos y eso no debería ser”: La historia detrás del niño que ofrece agua de su piscina en Tomé

El nombre del pequeño Daniel se ha viralizado en redes sociales, tras difundirse una fotografía suya ofreciendo el agua de su piscina para enfrentar los incendios forestales en el frontis de su casa en San Rafael, comuna de Tomé.

“Qué bello gesto”, “Te aplaudo pequeño”, “Hermosa actitud”, han sido parte de los comentarios que ha provocado la imagen del menor publicada el pasado martes en Twitter por el medio regional Octava Biobío Comunicaciones.

“Aquí agua. Piscina. Bajar” es lo que indica el cartel de cartón del menor de 12 años, hecho que ha contrastado con los casos de particulares que han negado agua para atacar los siniestros en Yumbel, como el caso del pasado martes denunciado por Felipe Bru, piloto español que lleva más de 16 años combatiendo siniestros.

El especialista comentó para CHV Noticias que, junto a otros tres helicópteros, habían cargado dos o tres veces en el punto de agua, hasta que llegó el dueño del predio en su vehículo y comenzó a hacerles señales amenazantes y los pilotos decidieron buscar otro punto de agua en función de su propia seguridad.

“Yo creo que a este hombre le importó más sus arándanos que la casa de sus vecinos”, fue la crítica con la que Bru concluyó la entrevista el pasado martes.

La motivación de Daniel

“Hay algunas personas que no están dejando sacar agua de ningún lado. En algunos ríos han cerrado para que no saquen agua y eso no se debería hacer porque tenemos incendios forestales”, aseguró el pequeño Daniel a CHV Noticias.

No obstante, el responsable de la idea fue el abuelo de Daniel: “Haz un letrerito para que bajen los bomberos, las camionetas, los otros camiones y vengan a buscar agua aquí”, le habría dicho su abuelo. “Me siento bien por ayudar a los demás”, sentenció el menor.

La zona sur se encuentra actualmente bajo Estado de Excepción y una de las facultades de esta medida es precisamente el permiso de requisar bienes privados en el caso que sean necesarios para poder enfrentar la emergencia.

Tomé ha sido una de las más afectadas por los incendios, con un total de 201 albergados en diferentes escuelas y pasadas las 17:00 horas de hoy, el SENAPRED solicitó evacuar el sector Menque de la comuna por un foco de incendio forestal.