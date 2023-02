Hombre de 103 años lo perdió todo en incendio en Quillón: Vecinos lo rescataron y familia pide ayuda

Héctor Urrea, un adulto mayor de 103 años, es una de las víctimas del incendio forestal que afecta a la comuna de Quillón, en la región de Ñuble: Durante las últimas horas tuvo que ser testigo impotente de cómo perdió su hogar.

El hombre afectado por las llamas, que debió escapar dejando todo atrás mientras estas avanzaban logró salir de su domicilio gracias a la ayuda de sus vecinos, quienes lo rescataron tomándolo por “encima de los hombros” para resguardarlo en un lugar seguro.

Así lo contó Víctor Urrea, hijo de Héctor, quien dio a conocer su historia a través de nuestro Cazanoticias. En conversación con CHV Noticias relató cómo se entero que su casa y la de su padre se encontraban abrasadas por llamas.

“Lo perdimos todo”

Víctor detalló que se encontraba trabajando, lejos de la zona afectada por los voraces incendios. En concreto, estaba en el aeropuerto de Santiago cuando, alrededor de las 15 horas, su esposa lo llamó preocupada solicitándole que encendiera la televisión para ver lo que ocurría en Quillón.

Tras encender la TV, el hombre vio en directo cómo se quemaba su inmueble junto con el de su padre. “Mi esposa trabaja en Chillán, me llamó a las 3 de la tarde y me dice ‘prende la televisión‘ y al colocar el canal de noticias me doy cuenta que mi casa se está quemando en vivo“, relató Urrea con tristeza.

Al darse cuenta de lo que sucedía, rápidamente se dirigió al domicilio que arrienda en Santiago para buscar lo básico y partió rumbo a Quitrico, la localidad ubicada en Quillón que es donde vive su padre.

Cuando ya iba en camino, se dio cuenta que la Autopista de Itata se encontraba cortada por el sinestro, por lo que para poder llegar lo más rápido donde su padre y prestarle auxilio, Víctor tuvo que solicitarle a Carabineros que le permitieran el paso. Tras explicar la situación, continuó con su recorrido.

“Partí de Santiago a las 15:45 y llegué alrededor de las 20:30 horas a Quillón para buscar a mi papá. Tuve que explicarle a Carabineros la situación para que me dejaran pasar por la autopista Itata, porque estaba cortada”, narró.

Una vez llegó al lugar, el hombre se enteró que fueron los vecinos de su padre quienes lo rescataron y lo mantuvieron a salvo en el puente de Quitrico. Tuvieron que tomarlo por encima de los hombros para poder salvarlo, ya que el adulto mayor tiene una movilidad reducida.

“No tenemos nada”

Tras estos lamentables sucesos generados producto de los incendios forestales, que según confirmó el gobierno ya ha dejado 4 personas muertas, la familia realizó un comunicado durante la noche del miércoles 2 de enero, a través de la página de Facebook Tu aviso Chillán, para solicitar toda la ayuda posible, ya sea monetaria u objetos materiales que necesitan para su papá.

Gracias a la publicación, algunas personas se han puesto en contacto con los afectados para ayudarlos a sustentar sus necesidades básicas mientras buscan la manera de sobrellevar la situación.

“La gente nos está ayudando, me pidieron la CuentaRut y hemos recibido como $45 mil aproximadamente”, agradeció Víctor.

Pero no es lo único. El hijo del damnificado también informó que una mujer se comunicó con las víctimas para hacerles entrega de una cama para papá, en tanto que un conocido de la familia les donó bienes de primera necesidad como camisas, pantalones, ropa interior, entre otras vestiduras.

“Estamos coordinando lo básico”

El terreno donde vivía la familia contaba con dos domicilios: una mediagua otorgada por la municipalidad y que correspondía al inmueble del hombre de 103 años y el hogar de Víctor.

Pero la casa no era el hogar solo del hombre, sino también de siete cachorros y nueve perros adultos, los que no lograron sobrevivir de la tragedia.

Actualmente, Héctor Urrea Fierro está en buen estado de salud y en situación de allegado en el hogar de su hija en Chillán.

Es por todo esto que sus hijos están buscando armar una pieza con las ayudas que han recibido en el hogar de otro familiar, dado que no tienen los suficientes recursos para comprar una nueva casa prefabricada para su padre y tampoco para limpiar el terreno que se convirtió en cenizas.

Son alrededor de 30 vecinos de Quitrico, quienes esperan la ayuda de la municipalidad de Quillón, pero hasta el momento, la familia se encuentra realizando todo lo posible para levantarse tras esta difícil situación.

Si quieres apoyar a la familia, puedes contactarlos o transferirles dinero a la siguiente cuenta:

Contacto: