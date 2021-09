Daniel Guerrero, oriundo de la comuna de Peñaflor, es un sobreviviente del COVID-19. Estuvo internado entre mayo y junio en el Hospital Metropolitano y en dos ocasiones llegó a estar con ventilador mecánico; la primera vez durante ocho días y luego una semana más.

“Me dio el covid muy fuerte, nunca pensé que iba a ser tanto, pero fue también por el sobrepeso, yo estuve pesando 125 kg. Estuve con 40 de temperatura en mi casa, me llevaron al Hospital de Peñaflor, me hicieron el PCR. Esto pasó el día 15 de mayo de este año”, comenzó relatando el hombre en conversación con CHV Noticias.

Posteriormente, Guerrero señaló que cuando fue a consultar “fui con mi señora al hospital, me hicieron el examen, salí positivo y me trasladan en ambulancia al Hospital Metropolitano de Providencia. Ahí estuve por lo que me acuerdo tres días en Cuidados Intermedios y después me trasladaron a otra unidad en donde ya pasé a ventilador mecánico”.

Lee también: Haitiana con cáncer terminal lucha por volver a su país a morir junto a los suyos: Su visa vencida no le permite irse

Momentos críticos

El paciente recordó que en ese momento el escenario se tornó complejo debido a que “mis pulmones estaban muy manchados con el virus y me intubaron por ocho días. Tuve dos paros cardíacos entremedio y luego me intubaron siete días más”.

Daniel comentó que luego de que pasó por el momento más crítico del virus, “pasé por un proceso muy largo, la recuperación fue lenta y la expectativa de vida era muy baja. Estuve muy mal porque el virus me agarró muy fuerte a mí. Estuve un mes y 22 días hospitalizados. Salí del coma el 20 de junio y ya luego de 10 días estuve con una mascarilla más pequeña con oxígeno para poder respirar bien”.

Asimismo, el habitante de Peñaflor afirmó que a raíz del coronavirus, “bajé de peso, quedé con secuelas. Estoy todavía con tratamiento, con kinesiólogo, con fonoaudiólogo, se pierde la voz, se cae el pelo, uno pierde movilidad”.

Lee también: Campaña busca hallar gemelo genético para joven de 24 años con leucemia linfoblástica aguda

Llamado al cuidado

Tras compartir este dramático testimonio, Daniel Guerrero hizo un llamado a que la gente le tome el peso a esta pandemia y que entiendan que cualquiera puede agravarse y pasar por una experiencia similar a la de él, o incluso, partir de ese mundo “Esto no es un chiste, esto es real. Nada aquí es un juego o algo que la gente piensa que no nos va a perjudicar. Hay mucha gente que no corrió la misma suerte, porque hay muchos que no les da tan fuerte”, expresó.

Finalmente, detalló también que “en el proceso de la intubación tuve unos sueños muy terribles. Mi sueño en la intubación fue siempre en el hospital, un tema muy desgarrador, porque mi familia me quiso matar, ahí vendían drogas en el hospital y me querían matar la misma gente de ahí. Yo luché mucho para sobreviví ahí en el sueño“.