Jorge Pérez (51 años) ha estado en la UCI, perdió la movilidad por completa de uno de sus brazos y en menos de un año perdió 3o kilos. Todo debido a una compleja patología que también lo tiene complicado económicamente ya que el tratamiento es de un alto costo. Compleja situación que se le vino encima en meses.

“El año pasado empecé con dolores físicos que me dificultaban hacer mi trabajo. Me dolía mucho un brazo y pensé que podía ser una tendinitis o algo relacionado a un nervio. Por la pandemia me fue muy complejo ir al médico antes y todo explotó a fines de septiembre, cuando empecé a tener problemas para respirar y tuve que irme de urgencia al hospital”, detalla.

A Jorge, quien era jardinero, le diagnosticaron el 25 de septiembre Polineuropatía Desmielinizante Idiopática Crónica, “una afección auto inmune que compromete la mielina de los nervios periféricos, los inflama y los desfuncionaliza, provocando una debilidad motora que puede comprometer las cuatro extremidades, incluso afectar los músculos respiratorios y provocar la muerte del paciente”, explica el doctor Carlos Aguilera, neurólogo de la Universidad Mayor.

En la misma línea, el especialista asegura que la enfermedad se presentan con varios síntomas, “que van desde la presentación motora pura, la combinación de presentación motora y sensitiva y, por lo general, es la persistencia de la Polineuropatia Desmielinizante Aguda (AIDP), que dura más allá de seis semanas o que se repite después de un periodo de remisión de la primera. Requiere de un diagnóstico preciso para comenzar la terapia”.

Si bien existe un tratamiento, tiene un altísimo costo. Algo que le informaron desde que lo internaron con los síntomas relacionados a la enfermedad.

“La primera vez que me sometí al tratamiento fue saliendo del hospital, ellos me dieron la dosis necesaria para el primer mes. Después de esto, cuando empecé a averiguar por la continuación y las otras dosis de la inyección que necesito, me sorprendí al saber que el tratamiento debía costearlo yo. Por el tipo de enfermedad no tenía beneficios y, peor aún, que el precio aproximado es de $3 millones al mes”, lamenta Jorge.

Como no puede trabajar, su esposa ha debido correr con todos los gastos de la casa. Todo, ganando el sueldo mínimo. De forma desesperada, varios familiares lo están ayudando, sobre todo su sobrina, quien se ha encargado de visibilizar la situación de su tío.

“Cuando nos comentó hace unas semanas que el hospital no podría cubrir el tratamiento, nos dijo que él asumía que iba a morir por no tener plata. Esto nos tocó a todos, por lo que decidí animarlo y empezar a ayudarlo con mostrar su caso, publicar y compartir en redes sociales lo que vive mi tío”, indica Claudia Correa, sobrina de Jorge.

Ha intentado por todos los medios mostrar el complejo escenario que se le ha presentado a su tío, incluso enviando correos, subiendo publicaciones, mandando mensajes y hasta pidiendo ayuda a figuras públicas. Hoy abogan por algún aporte que pueda ayudarles a costear este particular tratamiento.

“Hemos tenido un par de respuestas, algunas personas nos han ayudado a difundir, otros han hecho aportes. Por otra parte, un asistente social del municipio de Talagante ya se contactó con él, pero el papeleo que deben realizar para ver qué tipo de ayuda puede recibir mi tío toma tiempo y él necesita urgente poder continuar con el tratamiento. Es una gran ayuda, pero así todo creemos que no puede ser posible que no exista ninguna ayuda estatal para otras personas que pueden pasar lo mismo que vive mi tío”, concluye .

