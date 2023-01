Roban auto que contenía medicamentos para tratar el cáncer: Víctimas denuncian extorsión para recuperarlo

Auto robado contenía medicamentos para tratar cáncer al interior: Familia denuncia extorsión para recuperarlo

Durante la jornada del pasado domingo 15 de enero, Ismael Rojas y su esposa llegaban a su domicilio ubicado en calle Florín Holandés con Dólar Canadiense, en Pudahuel, después de visitar a su madre en la comuna de San Bernardo.

Todo marchaba bien, pero al momento de revisar un problema con las luces traseras de su automóvil marca Kia Cerato, otro vehículo entra al pasaje y se detiene a unos metros de donde él se encontraba. Fue en ese contexto que desciende un sujeto armado para llevarse el auto.

“Lamentablemente, el vehículo lo dejé andando con la puerta abierta. Entonces, netamente se aprovecharon de las circunstancias y la oportunidad“, dijo Rojas en conversación con CHV Noticias.

La víctima relata que “se bajó el copiloto con el arma en mano y me amenaza de muerte que deje las llaves puestas, sino me iba a pegar un balazo. Así que ante lo que me dijo este muchacho, que no tenía más de 15 o 16 años, me tiré hacia atrás y le grité a mi esposa para que se escondiera y llamara a Carabineros“.

“Yo escapé como tres casas más allá, pensando que me iba a disparar. El muchacho tomó el vehículo, lo chocó adelante porque tengo un fierro de protección para que no lo pasen a llevar, chocó contra el fierro, se tiró marcha atrás y después aceleró a toda velocidad. Pasó por el costado de nosotros casi atropellándonos”, agregó.

Luego del hecho, ocurrido a eso de las 22:45 del domingo pasado, Ismael se dirigió a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar el robo. Esto, según comenta, producto de la demora para que acudiera personal de Carabineros.

“Han aumentado este tipo de hechos en el último tiempo y la seguridad que supuestamente tenemos… Acá hay Carabineros, pero no son lo suficiente y siempre cuando uno llama llegan a las dos o tres horas después. Para mí eso es crítico“, denuncia.

Un vehículo vital para su esposa

Hace cuatro años, la esposa de Ismael Rojas fue diagnosticada de cáncer, por lo cual el vehículo sustraído se ha convertido en un vital apoyo para asistir a procedimientos médicos y atender cualquier emergencia derivada de la enfermedad.

Dentro del automóvil se encontraban documentos y medicamentos fundamentales para el tratamiento de la mujer. “Mi señora siempre anda portando una cartera con toda la documentación de su enfermedad. Nosotros la estamos tratando en el Hospital San Juan de Dios y ahí tenía toda la documentación, desde la fecha en que se comunicó que tenía leucemia hasta lo último que fue la semana pasada, en la que tuvimos que ir a transfunsión y a quimioterapia“, detalla.

“Ahí andaba trayendo toda la información en un cuadernito, así que se llevaron todos los medicamentos que ella ocupa y los cuales se compran también“, añade la víctima, quien indica que el valor total de los fármacos bordearían los 400 y 500 mil pesos.

En ese sentido, explica que “el vehículo lo ocupaba para transportar a mi señora, porque nosotros tenemos que ir a transfusiones (de sangre) dos veces a la semana y siete días de quimioterapia, más el tema de las consultas médicas en que debe estar presente. Mi señora tiene un mínimo de defensas y en cualquier momento un bicho la puede matar, esa es la verdad de las cosas“.

“Para mí lo material es importante, pero no tan importante como la vida o perder un familiar. En este momento y en la situación que me encuentro ahora, para mí es muy importante el vehículo. Necesito trasladarla, estar aquí presente y ante cualquier cosa que suceda en la noche tengo que llevarla a urgencias”, sostiene.

Extorsiones

Además de las consecuencias producto del robo, Ismael y su familia también han sufrido extorsiones en las últimas horas por parte de los asaltantes, quienes por medio de llamados telefónicos le han pedido una recompensa económica a cambio del vehículo.

“Al día siguiente del robo, a eso de las 10 u 11 de la mañana, recibo un llamado que era un número desconocido. Mi señora graba la conversación para saber si era verdad o no, y se escuchó ‘esta llamada se está grabando’ y nos cortan. A los segundos después nos llama ese mismo número y ahí tuvimos que llamarlo con otro celular, ahí sale que el compadre estaba pidiendo como rescate del vehículo cerca de $450 mil y que lo tenían, supuestamente, en una desarmaduría en San Bernardo“, detalló.

Si bien en un comienzo no creyeron que la llamada fuera cierta, ya que el sujeto al otro lado del celular tenía un lenguaje “vulgar” que generaba sospechas, hubo un dato que les llamó la atención y se dieron cuenta de la extorsión. “Me dieron solo el número de motor y coincidía con el mío”, indica.

Luego que interpusieran la denuncia ante la PDI, actualmente las diligencias investigativas del robo son dictadas por Fiscalía.