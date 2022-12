Hombre fue captado viajando colgado de la parte trasera de una micro por varias cuadras en Ñuñoa

24 de diciembre en la noche y la mayoría de las familias del país estaban en sus hogares celebrando la Navidad. Claro, no todos.

Un Cazanoticias envió un impactante video a CHV Noticias en el que aparece un hombre colgando en la parte posterior de un bus RED mientras transita por Avenida Grecia, en la comuna de Ñuñoa.

El hecho se produjo durante la madrugada del 25 de diciembre, a eso de las 1:20 horas, cuando Marcelo iba manejando por una de las arterias de la capital y se percató de la imprudencia vial.

Mientras conducía su vehículo, notó que un sujeto viajaba peligrosamente en el exterior de la parte trasera de una micro del recorrido 516.

“No había necesidad”

“Yo creo que partió por la altura de Salvador con Grecia, ahí me percaté que iba arriba de la micro”, relató Marcelo a CHV Noticias, quien señaló que el bus iba a una “velocidad importante”.

Según dijo, vio la escena y comenzó a grabar, notando un particular detalle en la actitud del hombre: “Se mostraba muy pendiente de alguien que había adentro”.

De hecho, indicó que cuando el sujeto descendió de la máquina, unas diez cuadras más adelante, a la altura de Campo de Deportes, “el tipo se bajó y miraba la micro por todos lados”

A raíz de eso, Marcelo sacó la conclusión de que el sujeto “tenía alguna rencilla con alguien que iba adentro”.

Sea así o no, al Cazanoticias le llamó la atención que el hombre no se subiera al bus como corresponde, sobre todo considerando que era Navidad: “Por la hora y por ser Nochebuena te abren la puerta de la micro y prácticamente no pagas. No había necesidad de que el tipo se fuera por atrás”.

“Irresponsable”

Consultado por CHV Noticias, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, condenó el hecho, tildándolo de “irresponsable”.

“Condenamos este tipo de acciones que no solo ponen en riesgo la vida de quién las realiza, sino también la seguridad de todos quienes circulan alrededor”, afirmó el secretario de Estado.

En sus palabras, el sujeto “no mide las consecuencias de sus actos, que pueden terminar en un terrible siniestro de tránsito provocado por un hecho irresponsable e incomprensible”.

De esa manera, reiteró el llamado a movilizarse de manera responsable: “No queremos que las cifras de fallecidos en nuestras calles continúen sumando nuevas vidas”.