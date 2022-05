Hospital San Juan de Dios confirma suspensión temporal de área oncológica pediátrica: Padres en alerta

Una decena de personas llegaron durante la mañana de este lunes al exterior del Hospital San Juan de Dios de la capital para protestar por lo que denuncian sería el cierre del área oncológica pediátrica, única especializada en tratar pacientes con cáncer.

Según el relato de los afectados, se enteraron la semana pasada de la situación, lo que los tiene muy preocupados porque hasta ahora no se les habría comunicado dónde serán trasladados los niños y niñas.

Jennifer Cadagan es una de las personas que todas las semanas acompaña a su hijo Alexander (9) desde Lo Prado al recinto sanitario, revelando que en principio supo de la situación por los comentarios que otros padres le hicieron.

Sin embargo, el rumor se aclaró el pasado 7 de mayo, día en la que la doctora que trata a Alexander le confirmó que ya no habrá más oncólogos y que el área será cerrada hasta nuevo aviso por parte del Hospital.

“Estoy intranquila. Mi hijo, cuando se enteró, lloró porque no se quería cambiar. Le costó acostumbrarse y estaba satisfecho. Me decía que no se quería ir con otras ‘tías’ porque se estaba acostumbrando a las que están aquí. Tienen buen trato y quieren a los niños”, contó Jennifer a CHVNoticias.cl

Debido a esto, varios padres y madres decidieron crear un grupo de WhatsApp que se denominó “Por los niños”, organizando una marcha para este mismo lunes, la que se realizó en calle Matucana, con gritos, pancartas y cacerolazos.

Muchos de ellos relataron que no hay nada de información y que solamente saben que desde la próxima semana no habrá especialistas para tratar el cáncer en el recinto.

Servicio de Salud Metropolitano confirma “suspensión”

Respecto a esta situación, desde el Servicio de Salud Metropolitano Occidente aclararon que no es un cierre definitivo del área oncológica pediátrica del Hospital San Juan de Dios, sino que se trata de una “suspensión temporal por falta de dos oncólogos”.

De hecho, apuntaron a que se está formando a tres nuevos especialistas, pero que recién estarían aptos para atender pacientes a fin de año, por lo que el área se reabriría a inicios del 2023.

Al mismo tiempo, recalcaron que la mayoría de los pacientes trasladados son ambulatorios y ratifican que el proceso comenzará la próxima semana.

Jennifer, de 27 años y que actualmente está con licencia en el trabajo para acompañar a su hijo Alexander, lamentó el cambio, ya que debe trasladarse siempre en taxi o Uber junto al pequeño.

Todo esto porque el menor no puede subirse a la locomoción colectiva producto de su Leucemia, lo que genera un importante gasto en su presupuesto mensual.