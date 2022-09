Vista por última vez con su pololo: Familia realiza angustiosa búsqueda de influencer desaparecida en Antofagasta

El pasado 27 de agosto en la madrugada fue la última vez que Javiera Jiménez Galleguillos fue vista. En esa jornada, la joven oriunda de Antofagasta estaba de camino a Calama con su pololo, pero nunca llegó a su destino.

El antecedente que maneja la familia es el relato que la propia pareja les dio una vez que se enteró que no estaba. El sujeto les contó que durante en el trayecto quiso bajarse a orinar. Allí, Javiera notó que le faltaba una maleta que aparentemente se habría caído en la carretera.

Esto habría provocado una discusión, por lo que él decidió dejar a Javiera en la entrada de Calama y regresar por el equipaje. Sin embargo, aseguró haber tenido un accidente en ese instante, por lo que acudió a Carabineros a constatar lesiones, demorándose varias en horas en el procedimiento.

Debido a lo anterior, él creyó que la joven se había devuelto a su casa, lo que no ocurrió.

Desde entonces, la familia ha comenzado una búsqueda desesperada por redes sociales, acudiendo también a la Policía de Investigaciones (PDI) que ya está indagando el caso.

“Lo que sabemos es que se está esperando tener las imágenes de las cámaras de seguridad, ahí podríamos tener más antecedentes. Ella vestía pantalón negro, una chaqueta ploma y zapatillas blancas. Hoy volvimos a buscar, pero no encontramos nada”, cuenta Elizabeth, prima de la desaparecida a CHV Noticias.

Cercana a su madre y hermanos

Javiera tiene 23 años y actualmente estudia odontología en la Universidad Santo Tomás de Antofagasta, aunque también era conocida por ser una influencer local, contando con más de 35 mil seguidores en Instagram y otros 91 mil en TikTok.

“Es una niña muy amorosa, muy carismática, muy de piel y emocional para sus cosas, siempre está diciendo ‘mamita para arriba, mamita para abajo’, lo mismo con sus hermanos”, relata la familiar.

La Brigada de Homicidios de Antofagasta es la que está llevando a cabo las investigaciones. En ese contexto, el subprefecto Luis Galaz señala que la semana pasada recibieron una denuncia por presunta desgracia puesta por sus cercanos.

Desde ese instante, la PDI está en permanente contacto con la Fiscalía, aunque el subprefecto aclara que “por disposición del mando, estamos haciendo un grupo con dedicación exclusiva para dar celeridad a este caso. También, vamos a pedir la colaboración de grupos especializados de la Brigada de ubicación de personas de Santiago”.

Hasta el momento, Galaz advierte que no hay hipótesis definida sobre qué es lo pudo haber ocurrido con Javiera. “En estos momentos estamos concentrados en analizar los antecedentes que llevamos, además de solicitar la información que nos pueda servir para la investigación”, dijo.

“Parte del protocolo de investigación por presunta desgracia es hacer la trazabilidad de todo lo último que hizo la persona que se encuentra desaparecida. En base a eso, estamos realizando todas las entrevistas que necesitamos para dilucidar lo que pasó con esa niña”, agrega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓙𝓪𝓿𝓲𝓮𝓻𝓪 𝓜𝓸𝓷𝓼𝓮𝓻𝓻𝓪𝓽 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓵𝓪 💍 (@lucilajimenezg)

Las llamadas de videntes

Elizabeth comenta que desde que el caso se hizo conocido, son varias las personas que han intentado contactarse con la madre de Javiera, Gladys Galleguillos, pero no han tenido una información verídica.

Lo más insólito es que la mayoría de los llamados son de videntes, a los que califica como “horribles”. “Unos nos dicen que está viva, otros que está muerta y tantas cosas. Mi tía (Gladys), sicológicamente está mal. Ella lo único que quiere es encontrarla”.

“Nos dicen que está por el sur, otros que sigue acá en el norte o que no ha salido. Ya nada es certero y mientras no tengamos los antecedentes de la investigación no podemos hacer nada”, añade.

De todos modos, la familia apela a que la PDI pueda encontrar a Javiera, indicando que tiene un tatuaje de una rosa roja en la costilla, con ojos color café y de contextura delgada.