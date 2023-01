Lo atropelló un bus y debe realizarse ocho cirugías: La angustiante espera de joven en el Hospital El Carmen

Germán Cornejo sufrió un accidente en 2019 que le cambió la vida para siempre. Una micro del transporte público no respetó una luz roja y lo atropelló mientras se movilizaba en su motocicleta. Producto de ello, el hombre terminó con una pseudoartrosis de fémur y tibia, por lo cual se sometió a varias intervenciones de urgencia. Sin embargo, lo peor vino cuando fue trasladado al Hospital El Carmen, donde espera realizarse la primera de ocho operaciones que le ayudarían a recuperar la movilidad de su pierna. “Desde que empezamos han sido como siete u ocho veces que me han dicho que me operarán, pero después no lo hacen“, denuncia el paciente, quien además indica que “ya pasó demasiado tiempo”.