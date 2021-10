Roberth Aldunce es el nombre del joven de 21 años que se mantiene desaparecido desde la noche del jueves 30 de septiembre y la madrugada del viernes 1 de septiembre en la ciudad de Valdivia.

Según relató a CHV Noticias, Alejandra Aldunce, hermana del extraviado, lo último que se sabe del estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral, es que se encontraba en un “carrete” en el Muelle Schuster, a pasos de las orillas del Río Calle-Calle.

Según cuenta, el lugar sería un sector concurrido por jóvenes y estudiantes de la casa de estudio, donde se juntar con regularidad a compartir.

Lee también: Hombre tiene tumor del tamaño de una pelota de fútbol en su espalda: “No puedo ni dormir”

En ese sentido, Alejandra se enteró de lo sucedido el día domingo 3 de octubre (ella vive en Chimbarongo), momento en el cual habría sido informada de los hechos por parte de Sofía Lienlaf, ex pareja de Roberth, quien le señaló que no veía al joven desde hace mucho tiempo.

No obstante, luego de poner la denuncia en la policía de manera inmediata y viajar hacia el sur para conocer mayores antecedentes, se enteró que Sofía había estado en el lugar de los hechos junto a Roberth el pasado jueves 30 de septiembre y que además, la chica se había quedado con su mochila que tenía adentro su celular apagado.

“Ella me contó que se quedó con sus pertenencias porque todo el rato (en el carrete) estuvo con su mochila. Personalmente no le creo“, enfatizó.

Según cuenta Alejandra, la ex pareja de su hermano no tuvo consistencia en el relato, ya que le dijo que un grupo de personas llegó al sector a golpear a Roberth, sin embargo, según cuentan las personas que se encontraban en el lugar y que conocían al estudiante porque “eran del mismo círculo”, eso nunca habría ocurrido.

Sin embargo, esa fue la declaración que la mujer de apellido Lienlaf le dio a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes a juicio de sus familiares no han liderado la búsqueda como corresponde, ya que son los amigos y cercanos quienes han realizado los mayores esfuerzos.

“Sofía no hila una conversación completamente concreta, es como si estuviera dopada, drogada o ida, no sé. Da testimonios errados, no inicia una conversación como corresponde, como que se acuerda de algo, pero no. ¿Está preocupada? sí, ¿afectada?, no”, aseguró Alejandra.

“Hay personas que dicen que lo han visto, pero son personas de la calle entonce no sabes si es así o no. He ido donde me dicen y nada, no hay nada concreto. Hemos llegado a las poblaciones, debajo de los puentes, al río, al sector de Niebla y nada”, contó la hermana del desaparecido.

Lee también: 39 horas de trabajo de parto y guagua nació muerta: Las denuncias contra el Hospital Luis Tisné y el relato de la familia

Es relevante consignar que la última vez que el universitario fue visto con vida estaba vestido con un poleron azul oscuro con rayas en los lados de marca Adidas, un pantalón de cotelé color ladrillo y unas zapatillas marca Nike de color negro con una franja blanca. Con relación a su aspecto físico, mide 1,79 metros de altura y su tez de piel es de color claro.

“Espero que las policías activen las búsquedas. Sus compañeros y amigos lo buscan, pero no tenemos mayor ayuda de entidades ya sean públicas o privadas. Hace 2 semanas un chico familiar de Carabineros se cayó al río y en media hora lo encontraron, mi hermano lleva 7 días perdido”, denunció Alejandra.

Al término de esta nota, CHV Noticias se contactó con la ex pareja del joven desaparecido, sin embargo, indicó no sentirse bien y que no estaría disponible, pero que en estos momento solo está deseando que aparezca.

Cualquier tipo de información contactarse al +56983381801