Joven estudiante desapareció en Temuco: Advirtió que hombre la seguía de camino a la universidad

Durante la mañana de este lunes 5 de septiembre, Carla Quintana Gutiérrez (20) se dirigía a la Universidad Santo Tomás de Temuco, en la Región de La Araucanía, para comenzar una nueva jornada de estudios en la carrera de Medicina Veterinaria. Sin embargo, nunca llegó a clases.

“Nosotros como familia estamos totalmente devastados y desesperados, porque lo peor es no tener noticias. No sabemos si está bien o mal, no sabemos dónde está. Lo peor es no saber absolutamente nada”, cuenta Luis Zurita Alarcón, tío de la joven desaparecida, a CHV Noticias.

El último antecedente que se maneja de la estudiante es que a las 07:49 horas del lunes, le informó a una compañera de curso que iba atrasada a clases con un alarmante mensaje vía WhatsApp.

“Te hablo cuando entre a la u, que hay un tipo medio raro que estoy segura que venía una cuadra atrás“, advirtió Carla, a lo cual su amiga le responde “Oka”. Sin embargo, esta última le envía dos nuevos mensajes, 13 minutos más tarde, preguntando dónde se encuentra y no obtiene respuesta.

Dedicada a sus estudios y familia

Carla Quintana se traslada habitualmente desde Villarrica para asistir a las 8 de la mañana a clases en Temuco. Su complicidad con los animales, la llevaron a elegir la carrera de Medicina Veterinaria y desde entonces han pasado cerca de tres años.

“Sonará cliché, pero mi sobrina es una persona muy diferente al resto de la juventud. Dedicada a sus estudios, a su hermano pequeño, a su familia y sacar adelante su carrera. En el tiempo que la conozco, jamás la he visto carreteando, es una niña de casa, respetuosa, calladita y doy fe que sus compañeros la quieren, no tiene problemas con nadie”, afirma su tío.

Luego de no tener informaciones sobre el paradero de la joven, su familia concurrió a la 7° Comisaría de Villarrica para interponer una denuncia por presunta desgracia. Pero, debido a que los hechos habrían ocurrido en Temuco, la Fiscalía derivó el caso a la Policía de Investigaciones (PDI) para encabezar las labores de búsqueda en la capital de La Araucanía.

“Nosotros como familia y por las nuestras hemos recorrido lugares donde mi sobrina suele recorrer, desde que se baja del bus hasta la universidad. Ahora estamos esperando una investigación más oficial y dedicada por parte de las policías”, explicó Zurita.

En las últimas horas, la PDI tomó declaraciones de familiares y personas que interactuaron recientemente con la desaparecida, entre ellas su compañera a quien le envió el último mensaje y una amiga que viajó junto a ella en el bus.

“Mi hermana (madre de Carla) está devastada, jamás pensamos que nos iba a pasar algo así como familia. Uno ve esto por la televisión o en las películas, pero cuando uno vive una situación así es totalmente shockeante. Es increíble que en Temuco y en Chile se estén dando estas cosas”, agregó el familiar de la joven.

Si conoces cualquier información respecto al paradero de la estudiante, no dudes en contactarte con la familia en los siguientes números: +56942271494 o +56965979438.